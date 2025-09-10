Fenerbahçe, 6 milyon 250 bin euro ödemişti! Türkiye'ye döndü: İşte yeni adresi...

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Süper Lig'de bir dönem adından sıkça söz ettiren Alper Potuk'u transfer ettiğini duyurdu.

BİR YILLIK ANLAŞMA

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre; Ankara Keçiörengücü, son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin 2013 yılında bonservisine 6 milyon 250 bin euro ödediği Alper Potuk; Eskişehirspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.