Fenerbahçe, 6 milyon 250 bin euro ödemişti! Türkiye'ye döndü: İşte yeni adresi...

Fenerbahçe, 6 milyon 250 bin euro ödemişti! Türkiye'ye döndü: İşte yeni adresi...

Fenerbahçe, 6 milyon 250 bin euro ödemişti! Türkiye&#039;ye döndü: İşte yeni adresi...
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de 2013-2020 yılları arasında forma giyen, son olarak Kuzey Makedonya temsilcisi Gostivar'da top koşturan Alper Potuk, TFF 1'inci Lig'e transfer oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ankara Keçiörengücü ile bir yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Süper Lig'de bir dönem adından sıkça söz ettiren Alper Potuk'u transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe, 6 milyon 250 bin euro ödemişti! Türkiye'ye döndü: İşte yeni adresi... - 1. Resim

BİR YILLIK ANLAŞMA

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre; Ankara Keçiörengücü, son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin 2013 yılında bonservisine 6 milyon 250 bin euro ödediği Alper Potuk; Eskişehirspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.

