İstanbul’da hafta sonu adeta lezzet şölenine dönüştü. Bahçelievler’de 5 ton çiğ köfte, Eyüpsultan’da ise 1 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

İstanbul, hafta sonu iki ayrı ilçede düzenlenen festivallerle adeta lezzete doydu. Bahçelievler’de düzenlenen 5. Geleneksel Doğu Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali ile Eyüpsultan’da gerçekleştirilen Hamsi Festivali, binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen çiğ köfte festivalinde tam 5 ton çiğ köfte dağıtıldı. Alana gelen vatandaşlar, çiğ köfteden alabilmek için metrelerce kuyruk oluştururken, festival alanında yöresel türküler ve halk müziği eşliğinde eğlence doruğa çıktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da kolları sıvadı, çiğ köfteyi bizzat yoğurarak vatandaşlara kendi elleriyle ikram etti. Sahne alan Güneydoğu müzik grubu Harfane ise festival alanını adeta şenlik yerine çevirdi.

KARADENİZ RÜZGARI ESTİ

Eyüpsultan’da ise Karadeniz rüzgârı esti. Eyüpsultan Trabzonlular Derneği tarafından ilk kez düzenlenen Hamsi Festivalinde bu kez mangallar kuruldu, 1 ton hamsi kısa sürede tükendi. Eyüpsultan Meydanı’nda gerçekleşen festivalde kemençe sesleri yükseldi, horon coşkusu alana yayıldı. Vatandaşlar hamsili ekmek için sıraya girerken, protokol üyeleri de tezgâhın başına geçerek vatandaşlara ikramda bulundu.

Festivale Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, çok sayıda belediye başkanı ve siyasi isim katıldı. Bakan Kacır, konuşmasında Trabzonluların bulundukları her yere renk kattığını vurgularken, memleket kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekti. İstanbul Valisi Davut Gül ise bu tür etkinliklerin şehir kültürüne değer kattığını belirterek, Türkiye’nin 81 iline ait kültürlerin yaşatılmasının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

İstanbul’un iki ilçesinde kurulan bu sofralar, hem yöresel lezzetleri hem de kültürel birlikteliği bir kez daha gözler önüne serdi. Festivallerin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

