Balık tutmak için Atatürk Barajı’na açılan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi kurtulurken, 30 yaşındaki Ömer Çakır suda kayboldu ve arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 arkadaş bindikleri tekneyle Atatürk Baraj göletine açıldı. Balık tutmak için baraja açılan arkadaşların bindiği tekne bir süre sonra alabora oldu.

Teknede bulunan 4 arkadaş kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarken 30 yaşlarında olduğu öğrenilen Ömer Çakır ise su içerisinde kayboldu. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan Ömer Çakır’ın bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

