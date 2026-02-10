Kahramanmaraş'ta mezarlıkta hareketsiz bulunan kadının iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının 39 yaşındaki A.K. olduğunu tespit edilirken olayla ilgili 52 yaşındaki H.H.S. isimli gözaltına alındı.

Korkunç olay Kahramanmaraş'ta Narlı Mahalle Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelemede 39 yaşındaki A.K. isimli kadının iple boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili H.H.S. (52), Gaziantep Adliyesi’ne giderek A.K'yi Narlı Mezarlığı’nda araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

