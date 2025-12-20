Sabahın ilk saatlerinden itibaren Eskişehir'de su kesintisi yaşanıyor. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından yapılan duyuruyla birçok mahallede su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Eskişehirliler suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 20-21 Aralık Eskişehir güncel su kesintisi programı...

Eskişehir'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü yaşanan arıza nedeniyle araştırılıyor.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 4D deposunu besleyen ana hatta gerçekleşen arıza sebebiyle kent genelinde su kesintisi uygulanıyor.

ESKİ'DEN SU KESİNTİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Arıtma Tesisi meydana gelen arıza nedeniyle planlı onarım çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.

ESKİ tarafından yapılan açıklamada İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin D4 deposunu besleyen hatta meydana gelen arızaya bağlı olarak planlı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtti.

ESKİŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

20 Aralık 2025 Cumartesi günü Eskişehir'in Batıkent, Yaşamkent, Aşağı Söğütönü, Yukarı Söğütönü, Zincirlikuyu, Şirintepe, Uluönder, Ertuğrulgazi, Çamlıca, Sazova, Orhangazi, Boyacıoğlu, Karagözler ve Karacaşehir su kesintisi yaşanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaşanan su kesintisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İçme Suyu Arıtma Tesisimizde, D4 deposunu besleyen hatta meydana gelen arıza nedeniyle 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 24.00 itibarıyla müdahale ve onarım çalışmalarına başlanmıştır.

Gece boyunca sürdürülen onarım çalışmaları halen devam etmekte olup; Batıkent, Çamlıca, Şirintepe, Uluönder, Aşağısöğütönü, Yukarısöğütönü, Zincirlikuyu, Ertuğrulgazi, Sazova, Orhangazi, Boyacıoğlu, Karagözler, Karacaşehir ve Yaşamkent mahallelerinin bazı kesimlerinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilmektedir.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının ardından, hatta kontrollü şekilde su verilecektir."

