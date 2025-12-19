19- 20 Aralık ASKİ su kesintisi! Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek? Yenimahalle, Mamak, Polatlı....
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 - 20 Aralık Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bu kapsamda "Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusu gündeme geldi.
Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeler açıklandı. Yenimahalle, Mamak, Polatlı gibi ilçelerde suların ne zaman geleceği merak ediliyor.
ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
19-20 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Etimesgut, Mamak, Yenimahalle, Sincan'da su kesintisi yaşanıyor. Sular sırasıyla 23.00, 22.00, 02.00, 05.00, 04.00'de gelecek.
19- 20 ARALIK ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
