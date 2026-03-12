Güney Kore semalarında füzeler görmemiz yakındır

ABD ve İsrail tarafından İran'a karşı başlatılan savaş Batı'nın yanı sıra Asya'da da yakından izleniyor. Pekin, Tahran'a el altından destek vererek en büyük rakibi ABD'yi zor duruma sokmaya çalışıyor. Fakat kıtada tek plan yapan Çin değil...

İRAN'DAN AĞIR DARBE

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, İsrail-ABD’nin radar ve savunma yeteneklerinin önemli bir kısmının imha edildiğini duyurdu. Ekreminiya artık İran füzelerinin önündeki zorlukların azaldığını savundu. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Orta Doğu'da bulunan 4 adet THAAD Anti-Balistik Füze Bataryası’nın yok edildiği ileri sürüldü. Uydu görüntüleriyle de desteklenen bu gelişmenin, bölgedeki hava ve füze savunma kapsamasına önemli bir darbe olduğu belirtildi.

BİR THAAD BATARYASI 1 MİLYAR DOLAR

THAAD sistemleri, balistik füzeleri atmosferin üst sınırında imha etmek üzere tasarlandı. Patriot ise daha kısa menzilli savunma için kullanılıyor. Batarya yaklaşık 90 askerden, 6 fırlatma platformundan, TPY-2 radarı, komuta ve iletişim ünitelerinden oluşuyor. Bir THAAD bataryasının maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar. Bunun 300 milyon doları radar sistemine gidiyor. Her bir füze ise 13 milyon dolar ediyor. Uzmanlar "Bunlar son derece nadir bulunan stratejik kaynaklar. Kaybedilmeleri büyük bir darbe anlamına gelir” diyor.

KİM HEYECANLA İZLİYOR

ABD’nin dünya genelinde 8 adet THAAD sistemi olduğu biliniyor. Eğer iddialar doğruysa 4'ü artık yok. Diğer 4'ünün ise Güney Kore'de bulunduğu belirtiliyor. Amerikan basınında çıkan haberlere göre Beyaz Saray, G. Kore'deki THAAD'ları Orta Doğu'ya getirmeyi planlıyor. Bu durum G. Kore için büyük bir tehlikenin kapıda olduğunu gösteriyor. Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore herkesin malumu uzun yıllardır savaş için hazırlanıyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na (GSYİH) oranla dünyanın en yüksek askerî harcamasına sahip ülkesi. Savunma giderleri GSYİH'sinin yaklaşık %13,4 ile %31,3'ü arasında değişiyor. ABD'nin THAAD füzelerini çekmesi ile yakında Güney Kore semalarında da füzeler görmemiz pek mümkün gözüküyor.