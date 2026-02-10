Anca Fenerbahçe’nin başına gelir part II

Daha önceki yazımda Kerem Aktürkoğlu’nun transfer sürecini ele almıştım. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde millî yıldızı renklerine katmak için bir hayli uğraşmıştı. Fenerbahçe Kerem’ine, Kerem çocukluk aşkı sarı lacivertli formaya kavuşmak istiyordu. Ancak Benfica Başkanı Rui Costa sürekli oyaladı. Talih bu ya iki takım Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kerem’in golüyle turu geçemedi ama oyuncusuna kavuştu. Birkaç hafta sonra kovulan Jose Mourinho ise Benfica’nın başına geçti.

YİNE BİR PORTEKİZLİ DERT AÇTI

Şimdi yine bir transfer dönemi ve bahtsız Fenerbahçe… Sarı lacivertliler, Fransa’nın önemli isimlerinden N'Golo Kanté'yi renklerine bağlamak için uğraştı. Taraflar her konuda anlaşsa da Kanté’nin kulübü el-İttihad sürekli sorun çıkardı. Fenerbahçe, Fransız orta sahaya karşılık Faslı golcüsü Youssef en-Nesyri'yi önerdi. Günlerdir Premier Lig'den, Serie A'dan gelen teklifleri reddeden en-Nesyri, sıcak bir ülkede yaşamak istediği için Suudi Arabistan'a gitmeye onay verdi. El-İttihad bir başka Fransız yıldızı Karim Benzema'yı El-Hilal'e gönderecek, Nesyri'yi alacak, böylelikle Kanté İstanbul'a gelecek... Bu sefer belki de futbol tarihinde hiç yaşanmamış bir şey oldu. Fener’in karşısına yine bir Portekizli çıktı.

EYY FIFA SEN KİMSİN YA!

Al-Nassr'da oynayan efsane, şampiyonluk yarışında 1 puan farkla önlerinde olan lider El-Hilal'in daha da güçlenmemesi için kazan kaldırdı. Kraliyet'in El-Hilal'e daha fazla müsamaha gösterdiğini ve bunun da lig yarışında haksız rekabet oluşturduğunu düşünen Ronaldo, Benzema'nın transferini durdurmak için maça çıkmama kararı aldı. Ardından Suudi Arabistan 2 Şubat gecesi sonlanacak transfer dönemini durdurdu. Benzama El-Hilal'e, en-Nesyri El-İttihad'e, Kanté de Fenerbahçe'ye gelemeyecekti. Her üç takımın destekçileri için dakikalar saat gibi geçmeye başladı. Sonunda sahada onlarca başarıya imza atan Ronaldo, saha dışında tuş oldu. Üç ismin de transferi onaylandı. En-Nesyri'nin belgelerini Transfer Matching System'e (TMS) sorunsuz giren El-İttihad, Kanté'de hata yaptı. Ve hemen akabinde Arabistan'da transfer tahtası kapandı. İki kulüp, bu hata sebebiyle FIFA'ya başvurdu, kendilerine ek süre tanınmasını talep etti ama karşılık bulamadı.

Şans bu ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Riyad'a gitti. Uçakta, durumu danışmanlarından öğrenen Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile yaptığı görüşmede bu konuyu dile getirdi. Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle transferlere onay çıktı. Böylelikle Fenerbahçe yoğun uğraş verdiği Kanté'yi renklerine kattı.

Anca Fenerbahçe’nin başına gelir part II

ESKİ DOSTTAN MESAJ

Dip not: Karim Benzema yıllardır beraber Real Madrid'de top koşturduğu yakın arkadaşına bir hayli öfkelenmiş olacak ki sürecin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan önemli bir fotoğraf paylaştı. Mesaj şu: "Senden büyük Allah var!" Ve Benzema ilk maçında 3 gol atıp hat-trick yaptı. Ronaldo ise kayıp...