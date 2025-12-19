İstanbul planlı su kesintisi ile ilgili ayrıntılar netleşti. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıraç Terfi Merkezi’nde yürütülecek kapsamlı altyapı çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de bazı mahallelerde 19 saat boyunca su verilemeyecek. ''Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek?'' merak edilirken kesintiler 23 Aralık Salı sabahı başlayacak.

İSKİ Su Kesintisi 23-24 Aralık listesini duyurdu! İSKİ’nin duyurusunda Kıraç Terfi Merkezi’nde kapasite artırımı ve sistem revizyonu yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda bu merkezden beslenen ana isale hatlarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Peki, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İSKİ SU KESİNTİSİ 23-24 ARALIK

İstanbul’da İSKİ tarafından yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle 23-24 Aralık tarihlerinde su kesintisi yaşanacak. Kıraç Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında yapılacak iyileştirmeler kapsamında, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de bazı mahallelere geçici süreyle su verilemeyecek.

İSKİ SU KESİNTİSİ

Su kesintisi yaşanacak bölgeler;

Esenyurt İlçesi:

Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet Mahalleleri.

Beylikdüzü İlçesi:

Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi:

Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı Mahalleleri.

ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin açıklamasına göre su kesintisi 23 Aralık Salı günü saat 09.00’da başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 24 Aralık Çarşamba günü saat 04.00 itibarıyla suların yeniden verilmesi planlanıyor.

Yetkililer suyun mahallelere kademeli olarak ulaşabileceğini belirterek vatandaşların kesinti süresini dikkate alarak önlem almaları gerektiğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası