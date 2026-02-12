100 kişiden 45'i gurbetçi! Batıya ve sahillere göç ettik…
ÖMER FARUK BİNGÖL — Türkiye’deki illerin kütüklerine kayıtlı toplam yerli nüfus 84 milyon 572 bin 653 kişi oldu. İl kütüğüne kayıtlı olup da yine aynı şehirde yaşayanların oranı %55,49 olurken, nüfusun %44,51’inin kaydı başka illerde görünüyor.
%14 ‘yerli’ nüfusa sahip İstanbul, en yüksek gurbetçiye sahip...
Şanlıurfa ise %93,69 ile en fazla ‘hemşehri’ye ev sahipliği yapan il olarak öne çıktı.
Batıda ve sahillerde konumlanan 8 ilde ise ‘gurbetçi’ sayısı, ‘yerli’ sayısını geçiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son veriler, ülke nüfusunun neredeyse yarısının “gurbetçi” olduğunu ortaya koydu. 2025’te Türkiye’deki bütün illerin kütüklerine kayıtlı toplam yerli nüfus, 84 milyon 572 bin 653 kişi olarak açıklandı.
İl kütüğüne kayıtlı olup da yine aynı şehirde yaşayan nüfus sayısı 46 milyon 932 bin 614 kişi oldu. Bu rakam, toplam nüfusun %55,49’una denk geldi.
Öte yandan yaşadığı şehrin dışında başka bir ilde kayıtlı olan nüfus sayısı ise 37 milyon 640 bin 39 kişi oldu. Bu rakam da toplamın %44,51’ini oluşturdu.
Başka bir deyişle Türkiye’de her 100 kişiden yaklaşık 45’i, nüfusa kayıtlı olduğu ilin dışında, başka bir şehirde yaşıyor.
“GURBETÇİ” SAYISI YÜKSEK İLLER
TÜİK verilerine göre aynı şehirde yaşayıp da, o ilin kütüğüne kayıtlı nüfus oranı en düşük iller şöyle sıralandı:
-İstanbul: 15 milyon 146 bin 777 (%14,02)
-Kocaeli: 2 milyon 141 bin 151 (%26,04)
-Ankara: 5 milyon 781 bin 687 (%28,22)
-Yalova: 293 bin 209 (%28,94)
-Tekirdağ: 1 milyon 198 bin 069 (%31,93)
-İzmir: 4 milyon 461 bin 223 (%37,07)
-Antalya: 2 milyon 645 bin 375 (%41,78)
-Bursa: 3 milyon 208 bin 306 (%48,77)
-Muğla: 1 milyon 72 bin 894 (%51,19)
-Mersin: 1 milyon 913 bin 113 (%53,85)
“YERLİ” SAYISI YÜKSEK İLLER
Verilere göre il kütüğüne kayıtlı nüfus oranı en yüksek iller ise şunlar oldu.
-Şanlıurfa: 2 milyon 260 bin 403 (%93,69)
-Adıyaman: 616 bin 111 (%92,90)
-Kahramanmaraş: 1 milyon 142 bin 257 (%91,66)
-Ağrı: 489 bin 981 (%90,53)
-Ordu: 762 bin 797 (%89,41)
-Muş: 388 bin 565 (%88,69)
-Şırnak: 572 bin 489 (%88,55)
-Çorum: 514 bin 579 (%88,53)
-Bingöl: 281 bin 658 (%88,25)
-Sivas: 624 bin 600 (%88,24)
(Not: Tablolardaki nüfus verileri, illerdeki TC vatandaşlarının toplam sayılarını vermektedir. Oranlar ise söz konusu ildeki yerli nüfusu göstermektedir.)
RAKAMLAR NE DİYOR?
İstanbul, Kocaeli, Ankara, Yalova, Tekirdağ, İzmir, Antalya ve Bursa’da yaşayan nüfusun yarısından fazlasının kaydı başka illerde görünüyor. Ağırlıklı olarak batıda ve sahillerde konumlanan bu iller, iş imkanlarının da yüksek olması sebebiyle başka illerden gelen daha fazla nüfusa ev sahipliği yapıyor.
Öte yandan “çoğunlukla il nüfusuna kayıtlı kişilere ev sahipliği yapan” illerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konumlandığı görülüyor.