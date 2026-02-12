ÖMER FARUK BİNGÖL — Türkiye’deki illerin kütüklerine kayıtlı toplam yerli nüfus 84 milyon 572 bin 653 kişi oldu. İl kütüğüne kayıtlı olup da yine aynı şehirde yaşayanların oranı %55,49 olurken, nüfusun %44,51’inin kaydı başka illerde görünüyor.

Batıda ve sahillerde konumlanan 8 ilde ise ‘gurbetçi’ sayısı, ‘yerli’ sayısını geçiyor.

Şanlıurfa ise %93,69 ile en fazla ‘hemşehri’ye ev sahipliği yapan il olarak öne çıktı.

İl kütüğüne kayıtlı olup da yine aynı şehirde yaşayan nüfus sayısı 46 milyon 932 bin 614 kişi oldu. Bu rakam, toplam nüfusun %55,49’una denk geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son veriler, ülke nüfusunun neredeyse yarısının “gurbetçi” olduğunu ortaya koydu. 2025’te Türkiye’deki bütün illerin kütüklerine kayıtlı toplam yerli nüfus, 84 milyon 572 bin 653 kişi olarak açıklandı.

Öte yandan yaşadığı şehrin dışında başka bir ilde kayıtlı olan nüfus sayısı ise 37 milyon 640 bin 39 kişi oldu. Bu rakam da toplamın %44,51’ini oluşturdu.

Başka bir deyişle Türkiye’de her 100 kişiden yaklaşık 45’i, nüfusa kayıtlı olduğu ilin dışında, başka bir şehirde yaşıyor.