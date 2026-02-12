Survivor 2026’da Nagihan ve Seren Ay arasında yaşanan gerilim yeni bölüm fragmanıyla gündeme oturdu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada Seren Ay’ın yaralandığını duyurdu. Fragman sonrası yarışmacının durumu ve yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da tansiyon yükseldi. All Star yarışmacılarının dahil olmasıyla birlikte rekabet sertleşirken, ünlüler takımında Nagihan ile Seren Ay arasında yaşanan tartışma fiziksel müdahaleye dönüştü. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada olayın detaylarını paylaştı.

SURVİVOR YARIŞMACISI SEREN AY'A NE OLDU?

Yayınlanan fragmana göre Nagihan ile Seren Ay arasında başlayan tartışma büyüdüğü görüldü. Acun Ilıcalı konseyde açıklamalarıyla, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı. Sonunda da Nagihan Seren Ay'a saldırdı" sözleriyle ikilinin arasındaki durumun ciddiyeti aktarıldı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, “Nagihan’ı durduramadık” ifadelerini kullanarak olayın kontrol altına alınmakta zorlanıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada Seren Ay’ın kolunda hasar oluştuğu ve gözetim altına alındığı ifade edildi. Yarışmacının sağlık durumuna ilişkin detaylar yeni bölümün yayınlanmasıyla belli olacak.

SEREN AY VE NAGİHAN ARASINDAKİ GERİLİM

Nagihan ile Seren Ay arasındaki gerilim aslında önceki bölümlerde başlamıştı. Özellikle ünlüler takımında yaşanan tartışma sonrası iki yarışmacı arasındaki tansiyon yükselmişti. Yayınlanan son fragmanda gerilimin fiziksel müdahale boyutuna ulaştığı görüldü.

SURVİVOR SEREN AY KİMDİR?

13 Temmuz 1997 yılında doğan Seren Ay Çetin, profesyonel boksördür. Boks hayatına 13 yaşında Kadıköy Boks kulübünde başlayan Seren Ay, 2018 yılında antrenörü Serdar Avcı'nın desteğiyle profesyonel boksa geçti. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisidir.

İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC'de gümüş kemerin sahibi oldu. Bu ünvanı kazanan ilk Türk kadın boksör ünvanını elde etti.

