Su kesintisi artık her gün uygulanacak! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir genelinde uzun süredir dönüşümlü biçimde yürütülen su kesintisi programı şehirdeki su rezervlerinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle yenişden düzenlendi. Kente su sağlayan kaynaklarda yaşanan azalma ve yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi mevcut uygulamanın değiştirilmesine nedne oldu. İki günde bir uygulanan kesintiler artık her gün belirlenen saat aralığında yapılacak. İZSU planlı kesinti hangi ilçelerde olacak, saat kaçta başlayıp bitecek açıklandı.
İzmir su kesintisi vatandaşların gündeminde. İZSU tarafından duyurulan yeni takvime göre Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde günlük su kesintisi uygulanacak. Bu ilçelerde gece 23.00'te başlayan kesinti, sabah 05.00'e kadar sürecek.
İZSU PLANLI KESİNTİ LİSTESİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YENİ
|11.12.2025 saat 14:02 ile 16:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YENİ MAHALLE 666 VE 667 SOKAKLAR ETKİLENMEKTEDİR
|BALÇOVA
|EĞİTİM
|11.12.2025 saat 16:10 ile 18:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|EĞİTİM ERTUĞRUL GAZİ Sk. No: 2 BALÇOVA
|BAYINDIR
|DEMİRCİLİK, FATİH, HACI BEŞİR, HACI İBRAHİM, HATAY, KURT, MİTHATPAŞA, SADIKPAŞA, YENİ, YENİCE
|11.12.2025 saat 14:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER
|11.12.2025 saat 14:39 ile 16:39 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1615/5 SOKAK İÇİ
|BERGAMA
|KÜÇÜKKAYA, YALNIZEV
|10.12.2025 saat 18:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DOĞALGAZ FİRMASININ ANA BORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE KÜÇÜKKAYA (KADRİYE) MAHALLESİNDE VE YALNIZEV MAH BİR BÖLÜMÜNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR
|BORNOVA
|ERGENE, KIZILAY
|11.12.2025 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ KIZILAY MAHALLESİ 473 SOKAK İÇİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE VANASI KAPATILDI. KIZILAY MAHALLESİ VE ERGENE MAHALLESİ KISMEN ETKİLENİR
|BORNOVA
|DOĞANLAR, MEVLANA
|11.12.2025 saat 11:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|BORNOVA İLÇESİ DOĞANLAR MAHALLESİ 1408 SK İÇİNDE OLUŞAN YANGIN HİDRANTI ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR. DOGANLAR MAHALLESİNİN TAMAMI VE MEVLANA KISMEN ETKİLENİR
|ÇEŞME
|MUSALLA
|11.12.2025 saat 10:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 1078 SOKAK ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|FOÇA
|FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
|11.12.2025 saat 10:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BURUNUCU MEVKİ TAMAMI ETKİLENİR.ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.
|KINIK
|AŞAĞI
|11.12.2025 saat 10:36 ile 12:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AŞAĞI MAHALEDE YENİ CAMİ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
İZMİR SU KESİNTİSİ ARALIK 2025
Bugün birçok ilçede arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı veya ani kesintiler devam ediyor. Bazı bölgelerde ana boru patlakları, bazı noktalarda elektrik arızaları, kimi mahallelerde ise sayaç odası sorunları nedeniyle uzun süreli su kesintileri yaşanıyor.
İZSU İzmir genelinde hem planlı kesinti takviminin hem de arıza kaynaklı sorunların gün boyunca güncellendiğini, vatandaşların muhtemel değişiklikler için resmi duyuruları takip etmelerini önerdi.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KINIK
|FATİH
|11.12.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ NİMET SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜYAŞANACAKTIR.
|MENDERES
|ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET
|11.12.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLR
|TİRE
|YENİ
|11.12.2025 saat 08:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|ATATÜRK CADDESİ
|TORBALI
|ÖZBEY, YENİKÖY
|11.12.2025 saat 12:14 ile 16:14 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
|URLA
|YELALTI, YENİKENT
|11.12.2025 saat 11:28 ile 14:28 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Arızası
|BÖLGE SAYAÇ ODASI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|YELALTI, YENİKENT
|11.12.2025 saat 11:26 ile 13:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Arızası
|BÖLGE SAYAÇ ODASI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|DEMİRCİLİ
|11.12.2025 saat 11:07 ile 16:07 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|SAYAÇ NAKLİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.