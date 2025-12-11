Beşiktaş’ta antrenman eksiğini kapatan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın, Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'ta milli aranın ardından yaşanan Rafa Silva krizi, siyah beyazlıların Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacağı maç öncesinde sona erebilir.

EKSİKLERİN ARDINDAN GÖZLER RAFA'YA ÇEVRİLDİ

Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Gaziantep FK maçında sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Hücum hattındaki bu eksikler sonrasında gözler Rafa Silva’ya çevrildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA YER ALABİLİR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş formasını son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde giyen Portekizli futbolcunun, Trabzonspor deplasmanında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.

EKSİKLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞIYOR

Bir aylık aranın ardından antrenmanlara başlayan Rafa Silva, fiziksel olarak henüz istenilen seviyede değil. Takımla çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Durumu teknik heyet tarafından takip edilen Rafa'nın Trabzon kafilesinde olsa bile karşılaşmaya 11’de başlama ihtimali oldukça zayıf.

