Başakşehir deplasmandan zaferle dönüyor! Turuncu-lacivertliler, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu ikas Eyüpspor’u Selke ve Shomurodov’un golleriyle 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ile 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.
Eyüpspor'un golünü ise 90+3. dakikada Umut Bozok attı.
Bu sonuçla ligde 9. kez kazanan Başakşehir, puanını 33'e çıkardı. 11. yenilgisini yaşayan Eyüpspor, 18 puanda kaldı.
EYÜPSPOR: 1 - RAMS BAŞAKŞEHİR: 2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Calegari dk. 72), Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Mateusz Legowski dk. 72), Metehan Altunbaş (Angel Quinones dk. 58), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Charles-Andre Raux Yao dk. 85) Lenny Pintor (Prince Ampem dk. 58), Umut Bozok
Yedekler: Marcos Felipe Monteiro, Gilbert Mendy, Dorin Rotariu, Denis Radu, Ismaila Manga
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi (Kazımcan Karataş dk. 65), Olivier Kemen, Umut Güneş (Berat Özdemir dk. 85), Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 65), Eldor Shomurodov, Amine Harit (Nuno Da Costa dk. 85), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 74)
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ousseynou Ba, Yusuf Sarı, Jakub Kaluzinski
Goller: Umut Bozok (dk. 90+3) (Eyüpspor), Davie Selke (dk. 14), Eldor Shomurodov (dk. 53) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Umut Meraş (Eyüpspor), Christopher Operi (Başakşehir)