Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor, İstanbul’da kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgileri ve izleme seçeneklerini yakından takip ediyor. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri 8 Şubat Pazar akşamı oynanacak. Beşiktaş’ın sahasında Alanyaspor’u ağırlayacağı mücadele öncesinde, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden izlenebileceği merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Süper Lig mücadelesi, futbolseverler tarafından hem televizyondan hem de dijital platformlardan takip edilebilecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele, 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

İstanbul’daki Tüpraş Stadı’nda oynanacak müsabakada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş ligde 36 puanla 5. sırada yer alırken, Alanyaspor 22 puanla haftaya 10. basamakta girdi.

MAÇTA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş’ta Kristjan Asllani ve El Bilal Toure, kart cezaları nedeniyle Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Alanyaspor karşısında iç sahada son üç lig maçını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmayla birlikte iç saha galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupa dahil son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

