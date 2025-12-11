Galatasaray'da Mauro Icardi'nin veda mektubu gibi yaptığı paylaşım sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Icardi'nin performansından memnun olmayan ve Osimhen'i Arfika Uluslar Kupası'na gönderecek olan Galatasaray, , Fransız forveti radarına aldı. 22 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin formsuzluğu ve Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle golcü arayan Galatasaray yönetimi, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Icardi'nin dün akşam veda mektubu gibi paylaşım yapması sonrası sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi olarak belirlendi. Ocak ayında forvet takviyesi planlayan ve Milan'dan Santiago Gimenez'i radarında tutan sarı-kırmızılılar, bir ismi daha listeye aldı.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'ye kanca attı. Lens ve Marsilya sonrası Almanya'da da beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki Wahi'nin, Galatasaray'ın ilgisine olumlu cevap verdiği iddia edildi.

Elye Wahi

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların Elye Wahi için Eintracht Frankfurt'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü.

ELYE WAHI'NİN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkıp sadece 400 dakika süre alabilen Elye Wahi, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

