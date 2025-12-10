Galatasaray ile sözleşmesinin son senesinde olan ve henüz yeni mukavele konusunda bir teklif yapılmayan Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın yeni sözleşme konusunda henüz bir girişimde bulunmadığı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarına cevap verdi.

"BENİ VE TEMSİLCİMİ KİMSE ARAMADI"

Kendisini ve menajerini kimsenin aramadığını kaydeden Icardi, "Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar." dedi.

"BAŞIM DİK BİR ŞEKİLDE GİDERİM"

Ayrılık iddialarıyla ilgili çıkan haberlere tepki gösteren Arjantinli, "Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİ ÖZLEYECEKSİNİZ"

Icardi açıklamasının devamında,"Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz." dedi.

