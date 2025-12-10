İhlas Haber Ajansı
PSG'de korku dolu anlar: Uçak yan yattı, yürekler ağza geldi
Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya konuk olan Paris Saint-Germain'de kafileyi taşıyan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yaptı.
Fransız ekibi PSG'yi Şampiyonlar Ligi maçı için Bilbao'ya taşıyan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yapmasına rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
- PSG kafilesini taşıyan uçak Bilbao Havalimanı'na iniş yaptı.
- İniş sırasında şiddetli rüzgar etkili oldu.
- Uçak piste yan iniş yapmak zorunda kaldı.
- Zorlu inişe rağmen herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
- Olay, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi gerçekleşti.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) takımını Şampiyonlar Ligi maçı için Bilbao’ya taşıyan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yaptı.
ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇIKTI
Bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Athletic Bilbao- Paris Saint-Germain (PSG) maçı öncesi PSG kafilesini taşıyan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
UÇAK YAN İNİŞ YAPTI
Dün maç için İspanya’nın Bilbao kentine gelen uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle Bilbao Havalimanı’na yan iniş yapmak zorunda kaldı. Zorlu iniş sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.
