Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya konuk olan Paris Saint-Germain'de kafileyi taşıyan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yaptı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) takımını Şampiyonlar Ligi maçı için Bilbao’ya taşıyan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mohamed Salah sürprizini duyurdular: Transfer için tarih verildi

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇIKTI

Bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Athletic Bilbao- Paris Saint-Germain (PSG) maçı öncesi PSG kafilesini taşıyan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

UÇAK YAN İNİŞ YAPTI

Dün maç için İspanya’nın Bilbao kentine gelen uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle Bilbao Havalimanı’na yan iniş yapmak zorunda kaldı. Zorlu iniş sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası