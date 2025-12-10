Liverpool'da Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot ile sorun yaşayan ve yaptığı açıklamaların ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçının kadrosuna alınmayan Mohamed Salah için İspanya'dan çarpıcısı bir transfer iddiası geldi.

Arne Slot'u hedef alan açıklamaları sonrası Inter maçının kadrosuna dahil edilmeyen ve devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldız Salah için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SALAH İLE CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYORLAR

Ocak ayı transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözle bakılan ve geleceği merak konusu haline gelen Mohamed Salah için Barcelona'nın devrede olduğu ileri sürüldü.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; hücum hattına acil olarak takviye yapmayı planlayan Barcelona, Mısırlı yıldızı renklerine bağlamayı ciddi biçimde değerlendiriyor.

Mohamed Salah

LAMINE YAMAL 10 NUMARAYA ÇEKİLECEK

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, Lamine Yamal'ı 10 numara pozisyonuna çekmek istemesinden ötürü sağ kanada Mohamed Salah'ı getirmeyi istediği aktarıldı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

420 MAÇTA 250 GOL, 116 ASİST

2017 yazında 42 milyon euro bonservis karşılığında Roma'dan Liverpool'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinin formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atıp, 116 asist yaptı. Salah, Liverpool'un iki Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrolü üstlendi.

