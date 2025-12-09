Fenerbahçe Kulübü'nde Sadettin Saran'ın başkan seçildiği 21 Eylül'deki Olağanüstü Genel Kurul'da aday olan Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra Saran lehine çekilme kararı almıştı. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi, sosyal medya hesabı üzerinden Liverpool'da kriz yaşayan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a çağrıda bulundu.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan ve Premier Lig devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Muhammed Salah için Hakan Bilal Kutlualp'ten dikkat çeken bir çağrı geldi.

Muhammed Salah

"FENERBAHÇE'DE SENİ BEKLEYEN AŞKI HİSSET"

Fenerbahçe'nin son başkanlık seçiminde aday olan ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Kutlualp, Mısırlı futbolcu için sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı.

Hakan Bilal Kutlualp

33 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncuyu paylaşımına etiketleyen Kutlualp, "Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye gel! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset" ifadelerini kullandı.

GEMİLERİ YAKTI

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile yıldızı barışmayan Salah son oynanan ve geçtiğimiz hafta 3-3 biten Brighton karşılaşması sonrası İngiliz ekibine veda edebileceğini söylemişti.

