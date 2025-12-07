Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Liverpool'da forma şansı bulamadığını ve hayal kırıklığı içinde olduğunu belirterek ayrılmak istediğini kaydetti. Türkiye'den Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki yıldız, Teknik Direktör Arne Slot ile arasının bozuk olduğunu belirterek Anfield'daki Brighton maçına işaret etti.

Premier Lig'de Arne Slot yönetiminde beklentilerin altından bir performans sergileyen Liverpool'da Mohamed Salah, İngiliz ekibinde son maçına çıkabileceğini söyledi.

"LIVERPOOL TARAFTARLARINA VEDA EDECEĞİM"

Liverpool formasıyla Brighton karşılaşmasının son maçı olabileceğini kaydeden Mohamed Salah, "Kafamda şu var; her halükarda keyif almaya bakacağım çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Maç Anfield'da, yani bu Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önceki son maçım olacak. Sonra Liverpool taraftarlarına veda edeceğim. Dün annemi aradım. Ona, 'Brighton maçına gel; oynasam da oynamasam da fark etmez, ben bu maçın tadını çıkaracağım' dedim. Bakalım neler olacak." diye konuştu.

"BENİ OTOBÜSÜN ALTINA ATMIŞLAR GİBİ HİSSEDİYORUM"

Arne Slot ile arasının bozulduğunu ve nedenini bilmediğini belirten Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" dedi.

GALATASARAY, SALAH'A TEKLİF YAPACAK İDDİASI

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre; Galatasaray, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah için teklif yapacak.

Fichajes'te yer alan haberde, "Galatasaray'ın Salah'a yaptığı teklifte detaylar önemli rol oynadı: Sponsor destekli, kazancı yüksek bir teklif yapmaya hazırlar. Salah'ın transfer durumunu yakından takip ediyor ve ayrılığa tam anlamıyla ikna olduğunda, teklifi resmiyete kavuşturacaklar." ifadelerine yer verildi.

