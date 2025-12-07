Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı. Domenico Tedesco'nun kadro kararını eleştiren Dilmen, sarı lacivertlilerin maçlara kötü başladığına dikkat çekti. Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu hakkında da konuşan Dilmen, şampiyonluk iddiasında bulundu.

Süper Lig'de beraberlikle sona eren Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında sarı lacivertli takımın performansını masaya yatırdı.

TEDESCO'NUN KADRO TERCİHİNİ ELEŞTİRDİ

Domenico Tedesco'nun kadro tercihini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray maçınının bitirirken bugünkü 11'le bitirdi. Levent, Oğuz, Duran, Talisca ve Fred girdi. Böyle maratonlarda eğer sen prensipli bir teknik direktörsen ki öylesin, böyle oynadığın zaman alışılmış bir oyun ezberin yok. Oyunun sonunda esas şeyine dönerken de 1-1'i korumak için yapıyorsun. Burada planlamasına saygı duyduğumuz bir teknik direktörden duyguları karmaşık bir teknik direktör figürüne dönüşüyorsun ve ideal 11'inin dışına çıkıyorsun. Alışkanlığın olmadığı için ilk yarıdaki istatistikler ortaya çıkıyor. Maçın kırılma anı En Nesyri'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon." dedi.

"MAÇLARA KÖTÜ BAŞLIYOR AYLARDIR"

Sarı lacivertlilerin maçlara kötü başladığını kaydeden Dilmen, "Fenerbahçe'ye dikkat edelim maçlara kötü başlıyor aylardır. Beşiktaş, Rizespor galibiyetleri dahil. Gaziantep FK maçı dışında iyi başladığı bir maç görmüyorum. Kasımpaşa maçı var, onun da ikinci yarısı rezalet olmuştu." ifadelerini kullandı.

"BU ORTA SAHA DURUŞU ŞAMPİYON YAPMAZ"

Fenerbahçe'nin orta saha kurgunu eleştiren Dilmen, “Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam." dedi.

