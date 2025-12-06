Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Milan Skriniar, Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Milan Skriniar, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"DAHA AKILLI OLMAMIZ LAZIM"

Beraberlikten dolayı üzgün olduklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Taraftardan özür dileriz! Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok." diye konuştu.

"MAÇI ÖLDÜRMEMİZ GEREKİYORDU"

1-0'dan sonra maçı öldürmeleri gerektiğine dikkat çeken Skriniar ise "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir. Bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık." ifadelerini kullandı.

