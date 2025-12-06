Beş Denizler'in kalbinden doğan mutfak

Dördüncü defa Michelin Rehberi'ne girmeyi başaran Sade Beş Denizler Mutfağı, Türkiye’den Azerbaycan’a uzanan bereketli coğrafyanın kadim mutfak mirasını modern şehir hayatına taşıyan bir lezzet felsefesidir. Bu anlayışın ardındaki şef Deniz Şahin ise, 25 yıllık emeğiyle mutfağının değerlerini bilgi, emek ve idealist bir duruşla yaşatıyor.



Çok zor bir yazı olacak benim için. Çünkü sevgili eşimi ve hayallerimin mekânını en kısa hâliyle anlatmaya çalışacağım. Gelenekselin değerini bilen, dünya mutfaklarının gelişimini takip eden; 25 yılını Anadolu mutfaklarına adamış, Anadolu’ya ait olmanın gücüyle inandığı ideallerden hiç vazgeçmeyen bir şef… Eşim olmasından büyük onur ve gurur duyduğum bir mutfak şefini ne kadar kısa anlatabilirim ki.

Deniz Şahin; seçici damakların modern şehir karmaşasında hayatını kolaylaştıran, geleneksel pişirme tekniklerinin samimi ve gerçek ruhunu yakalamayı başarmış, insanları mutlu eden pozitif bir şef.

Sabahları heyecanla kalkmasını sağlayan Anadolu mutfağı çerçevesine şekillenen bir düşünce ile mutfak dünyasında kendisine yer bulmuş. Sahip olduğu potansiyel ve gücünü ANADOLU mutfağı hedefinde buluşturmuş. Derinlikli, bilgi ve birikimle donanmış nitelikli bilginin başarısının anahtarı olacağına inanmış. Mutfağını anlatırken “GELENEKLERİNİZİ YOK EDİP ONA “YENİ” DİYEBİLİRSİNİZ. BEN MUTFAĞIMIN VARLIK GEREKÇESİNİ “KENDİNİ BULMAK, KENDİ DEĞERLERİNİN FARKINA VARMAK VE SAHİP OLDUĞUMUZ DEĞERLERE HAK ETTİĞİ YERİ VERMEK” OLARAK GÖRÜYORUM. İNANIYORUM Kİ PAZARDAN PAY ALMAKTAN DAHA ÖNEMLİ ŞEY, ZİHİNLERDEN PAY ALMAKTIR” diyor. Tanıyan herkes biliyor ki Deniz ŞAHİN düşünceleri ile anlayışını, mutfağı ve duruşuna yansıtmıştır. Çok şanslıyım, düşünsenize ideallerinizi gerçekleştirmede en önemli destek ve yardımcınız eşiniz daha ne olsun.

Sade Beş Denizler Mutfağı, Michelin Rehberi'nde 4 yıldır Bib Gourmand Ödülü'nü gururla taşıyor.

YEGÂNE ÜLKEDEN ESİNTİLER

Gelelim yaklaşık otuz–kırk yıllık emek, çaba ve araştırmanın; popülerlik kaygısı taşımayan BADAL, HONÇA, KİVA gibi sıra dışı mekânların ruhunu taşıyan öz mekân: SADE BEŞ DENİZLER MUTFAĞI NİŞANTAŞI. En çok merak edilen ise BEŞ DENİZLER… Evet Beş Denizler; Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan’ı kapsayan bereketli coğrafyayı ifade ediyor. Karadeniz, Akdeniz, Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Hazar Denizi ise bu bölgeye adını veren beş deniz.

Beş Denizler coğrafyasının tam ortasında yer alan Türkiye, tek başına ne sıradan bir Avrupa ülkesi ne Orta Doğu ne de bir Akdeniz ülkesi… Türkiye aynı anda Avrupalı, Balkanlı, Karadenizli, Kafkasyalı, Orta Doğulu özellikleri taşıyan yegâne ülke konumunda. Bu topraklarda yaşamış saygıyla andığımız tüm kadim halklardan gelen birikim ve gelenekleri sofralarına taşımışlar. SADE BEŞ DENİZLER bu kadim coğrafya ve kalbi Anadolu mutfaklarını bir proje olarak tüm dünya ile paylaşmak demek.

Beş Denizler'in kalbinden doğan mutfak

GEÇMİŞTEN SOFRALARA

EMEK VE BİLGİ hırsızlığından uzak; anlatısı, kahramanları ve tüm özüyle bu coğrafyaya ait, mutfak adına dünya için gerçekten çok özel bir hikâye. Her ayrıntıya gösterilen özen ile hizmet ve seçkin mutfak. Açıldığı günden bu yana konusunda ülkemizin önde gelen isimlerinden takdir almaktan onur duysa da misafirlerinin kabulüne mazhar olmayı çok değerli bulan bir anlayış. Lezzetli yiyecek ve içeceklerin zevkinden vazgeçmek zorunda bırakmadan daha etkili ve lezzetli sofralar kuruyor. BEŞ DENİZLER COĞRAFYASI sınırları içinde bin yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetler mekânın sırlarını barındırıyor. Anadolu’dan gerçek lezzetin tadına varmayı nasıl ulaşılması gerektiğini bilen harika şeflerden, annelerden, teyzelerden esinlenmiş. Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasları içine alan dünyanın en değerlisi bu bereketli coğrafyanın görkemini sofralara taşıyan bir felsefe.

Şef Deniz Şahin yönetiminde Sade Beş Denizler Mutfağı, 2026 seçkisi içinde 2023 yılından bu yana müdavimi olduğu "Bib Gourmand Ödülü"nü bu yıl da korudu.

MİCHELİN REHBERİNDE 171 RESTORAN

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden olan Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’ tarafından tanıtıldı. Türkiye Seçkisi’nde toplam 171 restoran yer aldı. Bunlardan ikisi 2 Michelin Yıldızı, 15’i tek Michelin Yıldızı, 13’ü Yeşil Yıldız, 39’u Bib Gourmand ile ödüllendirildi. Ayrıca 115 restoran da tavsiye edilen işletmeler arasında yer aldı. Michelin Rehberi’nde üç restoran ilk kez Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Muğla’dan “Mezra Yalıkavak” şef Serhat Doğramacı, İstanbul’dan “Araf İstanbul” şefler Pınar Korgan Çetinkaya ve Kenan Çetinkaya ile Nevşehir’den “Revithia” şef Duran Özdemir, 2026 seçkisinde birer yıldızla ödüllendirildi. 2 Michelin Yıldızı kategorisinde ise İzmir’den “Vino Locale” şef Ozan Kumbasar listeye bu yıl dâhil oldu. İstanbul’dan TURK Fatih Tutak ise mevcut iki yıldızını koruyarak seçkideki yerini pekiştirdi. Böylece Türkiye’nin Michelin Yıldızlı restoran sayısı 17’ye ulaştı.

Turizm Bakanı Ersoy, burada yaptığı konuşmada “Bir sonraki MICHELIN Rehberi tüm Türkiye’yi kapsayacak. Bu gelişme Türk mutfağının tarihsel köklerini ve bölgesel çeşitliliğini daha görünür kılacak’’ müjdesi verdi. Ersoy, İstanbul’un dünyanın en iyisi seçildiğini kaydederek şunları söyledi: İstanbul, konuklarına sokak lezzetlerinden esnaf lokantalarına, fine dining restoranlardan Michelin Yıldızlı restoranlara uzanan beş duyuya hitap eden bir seçki eşliğinde; Asya, Orta Doğu, Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının da en iyi örneklerini sunan gastro-şehrimiz olarak, yeni dünyanın en iyisi seçildi. Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından, uluslararası yeme-içme harcamaları analiz edilerek hazırlanan Seyahat Trendleri 2025 Raporu’na göre İstanbul, dünyanın bir numaralı gastronomi şehri.

26 OTELE DE MİCHELİN KEY

Bakan Ersoy, Türkiye’nin 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile imzalanan iş birliği anlaşmasını hatırlatarak yalnızca üç yıl içinde uluslararası tanınırlığa sahip GSTC Sertifikasını almaya hak kazanan konaklama tesislerinin sayısının 2 bini aştığını ifade etti. Ersoy, bu çerçevede tüm konaklama tesislerinin sertifikasyon sürecini 2030 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Konaklama sektöründe gerçekleşen bu sürdürülebilir dönüşümün ve hizmet kalitesinin Michelin Rehberi’nin dikkatinden kaçmadığını söyleyen Ersoy, konaklama alanında hayata geçirilen yeni değerlendirme sistemi Michelin Key seçkisinde Türkiye’nin önemli bir yer edindiğini bildirdi. Michelin Rehberi’nin ilk küresel key (anahtar) seçkisinde, Türkiye’de 22 otel “1”; üç otel “2” ve bir otel ise “3” Michelin Key’e sahip oldu.