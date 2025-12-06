Türkiye, nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5’e girmeyi hedefliyor. Eti Maden, yeni fabrikalar ve AR-GE çalışmalarıyla yerli kaynakları kullanarak düşük maliyetle yüksek kaliteli üretim yapacak.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Borda dünya liderliğine ulaşan Türkiye’nin, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde dünyada ilk 5’e girmesi için yol haritası hazırlandı.

Sorumlu Madencilik Zirvesinde konuşan Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın, nadir toprak elementlerinin yer altından çıkarılması ve işlenmesi konusunda A, B, C planlarını olduğunu belirterek “İnşallah 2026 yılı ve devamında güzel haberler duyuracağız. Stratejimiz doğru bir yol haritasıyla en düşük maliyetle en yüksek kaliteyle üretmek” dedi.

Aydın, nadir toprak elementlerinin işlenmesinde yerli ve millî kaynakların kullanılacağını belirterek “ABD Başkanı Trump’ın gündeme getirdiği andan itibaren konu sıcak bir gündem hâline geldi. Fakat biz bununla ilgili zaten 2023 yılından itibaren pilot teslimimizde ARGE çalışmalarımızı yapıyoruz. Yüzde 92 yüzde 93 seviyelerinde saflaştırmaya ulaşmış durumdayız. Yol haritamız hazır. İnşallah dünyada ilk 5 nadir toprak elementleri üreten ülkeler arasında gireceğiz” diye konuştu.

YENİ FABRİKALAR KURULUYOR

Eti Maden olarak borda dünya liderliğiyle birlikte katma değerli ürünlere yöneldiklerini dile getiren Aydın “Ferrebor tesisimizi hâlihazırda aktif ettik. Bu anlamda deneme üretimlerine başladık. Yüzde 100 ithal ettiğimiz bir ürün Ferrebor. Dolayısıyla bu üründe artık yüzde 100’ünü ülkemize sağlayacak ve ihraç edeceğiz. Bunun haricinde 2025 yılında sülfirük asit tesisimizi aktif ettik. Yaklaşık 350 bin ton kapasiteli bir tesis. 2026 yılında lityum karbonat tesisimizin de temellerini atacağız. Hemen akabinde bor nitrür tesisimizin temellerini atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

