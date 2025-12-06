Ana sponsorlarından birisi İsrail olan EBU’da aylardır Tel Aviv yönetiminin para saçtığı lobi faaliyetleri başarılı oldu. İsrail’in Eurovision’a katılımını “oylamadan oylamış” gibi davranan EBU’ya tepki yağdı. İspanya, İrlanda, Hollanda ve Slovenya boykot kararı aldı.

Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail’in dışlanması istenen 70’inci Eurovision Şarkı Yarışması hukuksuz ve hileli başladı. Cenevre’de önceki gün yapılan EBU Genel Kurulunda sadece yeni puanlama kuralları için gizli oylama yapıldı. İsrail’in diskalifiye edilmesi kararı çıkmasından korkan EBU yönetimi “oylamadan oylama” yapmış gibi karar verdi. EBU’nun en büyük sponsorlarından birisinin İsrail firması olduğu belirtilerek Tel Aviv’in aylardır kulisler yaptığı, paralar saçtığı bildirildi.

Genel Kurul’da yapılan oylamada başta Türkiye olmak üzere birçok ülke İsrail’in uyguladığı soykırımı dile getirerek kamu yayıncısı KAN’ın yarışmaya katılmaması gerektiğini vurguladı.

BERLİN VE VİYANA İSRAİL DEDİ

Almanya ve Avusturya ise İsrail’in yarışmada yer almasını destekleyen görüş açıkladı. İspanya, İrlanda, Hollanda ve Slovenya ilk etapta boykot etti. EBU’nun 52 üye ülkesinden holokost (soykırım) yapan İsrail’e tepkili olan ülkelerin de boykota katılması bekleniyor.

Toplantıdan sonra EBU “Üyelerin büyük çoğunluğu, katılımla ilgili ilave bir oylamaya gerek olmadığı ve ilave teminat tedbirleri uygulanarak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın planlandığı gibi devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı” açıklaması yaptı. Bunun ardından Hollanda kamu yayıncısı Avrotros, katılmayacaklarını duyurarak Gazze’deki ciddi insani acılar ve Eurovision’a yapılan siyasi müdahalelerin, savunulan değerlerle bağdaşmadığı belirtildi.

MÜZİK SOYKIRIMI AKLAYAMAZ

İspanya’nın kamu yayıncısı RTVE ise açıklamasında “Bu çekilme, aynı zamanda RTVE’nin Eurovision 2026’yı da yayınlamayacağı manasına geliyor” ifadelerini kullandı. RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, Eurovision’un bir şarkı yarışması değil, jeopolitik ve parçalanmış çıkarların egemen olduğu bir festival olduğunu vurguladı. İspanyol kuruluşu Eurovision’da “Büyük 5’li” olarak adlandırılan İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya arasında İsrail’i boykot eden tek ülkenin İspanya olduğunu kaydetti.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz “RTVE’nin insan haklarına öncelik vermesinden gurur duyuyorum. Kültür her zaman barış ve adaletten yana olmalı, Gazze’deki soykırımı aklamaktan değil” ifadelerini kullandı.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun da “İsrail’in Gazze’deki soykırımı aklanamaz. RTVE’nin insan haklarını herhangi bir ekonomik çıkardan üstün tutmasından gurur duyuyorum” dedi.

Muhalefetteki Podemos partisinden İrene Montero da “Eurovision’un İsrail’i yarışmada tutmaya karar vermesi tüyler ürpertici. Soykırımı durdurana kadar baskıyı sürdürmeliyiz. Hükûmet de RTVE kadar cesur olmalı ve İsrail ile tüm bağlarını koparmalı” ifadelerini kullandı. RTVE, Eurovision Şarkı Yarışmasına katılarak uluslararası alandaki imajını aklamaya çalışmakla suçladığı İsrail’e karşı tepkisini yayınlarında da ön plana çıkardı.

Soykırımcı İsrail, Eurovision'u satın almış!.. Boykot kararları peş peşe

İSRAİL İMAJINI AKLAYAMAMALI

RTVE tüm üyelere İsrail’i boykot çağrısı da yaptı. Ekranı ikiye bölerek, bir tarafta son Eurovision yarışmasında İsrail’i temsil eden şarkıcının, diğer tarafta da İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın görüntülerini koyan RTVE “Sadece şarkı söyleyen bir İsrail imajı görülmesin, gerçekler de görülsün” mesajını verdi.

Gazeteci Ana Pardo de Vera da “Soykırımdan yana mısın değil misin? Bunun ortası yok” diyerek “Her zaman haberleri manipule eden İsrail’in Eurovision ile imajını akladığını, buna müsaade edilmemesi gerektiğini” kaydetti.

Eurovision İspanya’nın Eş Direktörü Jose Garcia da Eurvision’un ana sponsorlarından birinin İsrailli bir şirket olduğunu hatırlatarak, İsrail’in EBU’da lehine bir karar çıkartmak için aylardır diplomasi lobisi yürüttüğünü, bunu da hükûmet yetkililerince açıkça dile getirdiğini söyledi.

"KATLEDİLEN ÇOCUKLAR İÇİN BİZ DE YOKUZ"

İrlanda’nın ulusal radyo ve televizyon yayıncısı RTE’nin İletişim Müdürü Neil O’Gorman yarışmaya katılmayacaklarını ve yayınlamayacaklarını duyurdu.

O’Gorman açıklamada, Gazze’deki soykırım devam ederken İrlanda’nın katılmasının vicdani olmayacağını bildirdi. Slovenya’nın kamu yayıncısı RTV Slovenia Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, yarışmaya katılmayacaklarını duyurarak “EBU, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Rusya’nın katılımını reddetmişti. Fakat şimdi, İsrail’i reddetmeye cesaret edemiyor. Eğer İsrail katılıyorsa biz, Gazze’de öldürülen 20 bin çocuk adına yokuz” dedi.

Soykırımcı İsrail’in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise duydukları memnuniyeti duyurdu. Belçika’da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT de katılmayacağını duyurdu.

