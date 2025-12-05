Bugün Gelinim Mutfakta'da kim elendi, bilezikleri kim kazandı? Stüdyoda yeşil dosya krizi
5 Aralık 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta'da haftanın final yine nefes kesti. Yarışmacılar Bursa Kestaneli Sarma tarifiyle hünerlerini sergilerken diğer yandan stüdyoda gergin anlar yaşandı. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta'da kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte tüm ayrıntılar...
Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün elenen isim belli oldu.
Tuğba, Miyase, Kader ve Nursima en güzel tabağı çıkartarak kayınvalidelerden yüksek puan almak için kıyasıya rekabet etti.
Tecrübeli gelin Miyase ve Tuğba el lezzetlerine güvenirken Kader bugün bazı kayınvalidelerden 5 puan aldı.
Nursima'nın kayınvalidesi Hilal Hanım ise elinde yeşil dosyasıyla stüdyoya ayak basması ortalığı karıştırdı. Olay kritikte sunucu Aslın Hanım'ın devreye girmesiyle çözüldü.
5 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA NELER OLDU?
5 Aralık Cuma günü gelinler, haftanın yemeği olarak belirlenen Bursa Kestaneli Sarma ile kayınvalideler karşısına çıkarak puanlarını topladı. Rekabetin en yüksek seviyeye çıktığı anlarda gelinlerin tabakları stüdyoda büyük heyecan yaşattı.
Hilal Hanım'ın yeşil dosyada kaydettiği puanlar kritikte konuşuldu. Programın sunucusu Aslı Hanım, dosya krizine sakin bir şekilde yaklaşarak konuyu büyütmedi. Tarafları dinledikten sonra olay kısa sürede tatlıya bağlandı ve program akışına geri dönüldü.
BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Haftanın en yüksek puanını alarak bileziklerin sahibi 63 puanla Kader oldu.
Bursa Kestaneli Sarma’da gösterdiği performans ve bir hafta boyunca topladığı puanla 10 bileziği kazanan gelin Kader'dir.
5 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Nursima cevizi şeflerin belirlediği ölçüde koymadığı için -2 puan aldı. Öte yandan Kader 2 çeyrek altını alan gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Final gününde haftanın en düşük puanını alan gelin Nursima oldu. Tuğba'dan 21 puan geride olan Nursima ve kayınvalide Hilal Hanım 5 Aralık Cuma günü elenerek yarışmaya veda etti.
HAFTANIN PUAN DURUMU
Kader: 20
Miyase: 16
Tuğba: 10
Nursima 7
HAFTANIN TOPLAM PUAN DURUMU
Kader: 63
Miyase: 62
Tuğba: 67
Nursima: 36