Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 17 yaşından bu yana Almanya’da ikamet eden 62 yaşındaki Ali Osman Metan, çifte vatandaşlık aldıktan sonra Türkiye’de asker kaçağı olarak kayıtlara geçtiğini jandarma kontrolünde öğrendi. Askerlik yapıp yapamayacağı ise gireceği sağlık heyetinin raporuyla belirlenecek.

Genç yaşta Almanya’ya göç eden, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi Metan, 1988 yılında İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti. Duisburg kentinde eğitimini tamamladıktan sonra Alman vatandaşı olan Metan, burada mali danışman olarak işe başladı. Bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçen Metan, 62 yaşında emekliliğini sürdürürken asker kaçağı olduğunu öğrendi.

Emekliliğini yaşarken hayatının şokunu yaşadı: 62 yaşında askere çağrıldı! ‘Aslan gibi yaparım’

JANDARMA KONTROLÜNDE ASKER KAÇAĞI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yaklaşık üç hafta önce araçla seyir halindeyken jandarma denetiminde durdurulduğunu belirten Metan, yapılan kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünün kendisine bildirildiğini söyledi. Bunun üzerine askerlik şubesine başvurduğunu ifade eden Metan, kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini ve askerlik durumunun sağlık raporuyla netleşeceğini kaydetti.

Emekliliğini yaşarken hayatının şokunu yaşadı: 62 yaşında askere çağrıldı! ‘Aslan gibi yaparım’

"GİT DENİLİRSE ASLAN GİBİ ASKERLİĞİMİ YAPARIM"

Ali Osman Metan, "Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için problem değil. Vatanımı seviyorum, görevimi yaparım. Sağlıkla ilgili bazı sorunlarım var, heyetin vereceği kararı bekliyorum. Elverişsiz raporu verilirse zaten gitmeye gerek kalmayacak. Ama kurum ‘gideceksin’ derse seve seve giderim, aslan gibi askerliğimi yaparım. Ben vatanımı çok seviyorum" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası