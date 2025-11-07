Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da ilginç olay! Bir türlü sönmedi… Saatlerce dua edip namaz kıldılar

Şanlıurfa’da ilginç olay! Bir türlü sönmedi… Saatlerce dua edip namaz kıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, kendi kendine yandığı iddia edilen bir ev için yüzlerce vatandaş seferber oldu. Gece boyunca evin çevresinde nöbet tutan vatandaşlar, dua edip namaz kıldı. Vatandaşların bu çabalarının ardından evdeki yangınların durduğu bildirildi.

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki 8 kişilik bir ailenin evinde, yaklaşık bir haftadır nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyordu.

KOMŞULARA SIĞINDILAR, YANGIN ORAYA DA SIÇRADI

Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Dışarı çıkarttıkları eşyaları da kendi kendine tutuşan ailenin gece yatmak için sığındığı komşularında da yangınlar başladı.

YÜZLERCE KİŞİ DUA ETTİ, YANGIN DURDU

Dışarıda yatmak zorunda kalan aile için yüzlerce kişi seferber oldu. Bölgenin tanınmış insanlarından biri olan Seyit Cuma El Tufehi'nin çağrısı üzerine evin önünde toplanan kalabalık, saatlerce dua edip namaz kıldı. Dua ve namazların ardından evdeki eşyaların bir daha tutuşmadığı belirtildi.

“ATEŞİMİZ SÖNDÜ”

Kalabalığın dua ve namazının ardından evde bir daha yangın çıkmadığını söyleyen Mehmet Mol, "Allah'a şükür ateşimiz söndü. Hocalarımız Viranşehir'den geldi, dua ettiler, zikir yaptılar. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ateşimiz söndü" diye konuştu. 

