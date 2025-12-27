Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Van’da kritik bir randevu futbolseverleri bekliyor. Orta sıralarda tutunma mücadelesi veren Vanspor FK ile ligde çıkış arayan Hatayspor’un karşılaşmasına dair tarih, saat ve canlı yayın bilgileri netleşti. Peki, Vanspor Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarı önünde kazanarak moral arayan İmaj Altyapı Vanspor FK, zorlu deplasmanlardan puanla dönmeyi hedefleyen Atakaş Hatayspor karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati, sporseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

VANSPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vanspor FK ile Hatayspor arasındaki mücadele, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak. Ligin ilk yarısının son haftalarına girilirken iki ekip için de puanlar büyük önem taşıyor.

Mücadelenin başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak iç sahadaki üstünlüğünü sürdürmek isterken, Hatayspor ise ligdeki kötü gidişata son vermek ve deplasmandan puanla dönmek istiyor.

Vanspor-Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri açıklandı

VANSPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş da belli oldu. Vanspor FK-Hatayspor mücadelesi, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

