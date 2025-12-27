Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, sahasında Philadelphia 76ers'ı 109-102 mağlup ederek, üst üste 5'inci galibiyetini elde etti.

NBA'de United Center'da oynadığı Philadelphia 76ers maçının son 2 dakika 45 saniyesine 102-99 geride giren Chicago Bulls, Jalen Smith'in Joel Embiid üzerinden yaptığı smaçla 10-0'lık seri başlattı ve 109-102'lik skorla galibiyete uzandı.

Tre Jones ve Zach Collins 15'er sayı, Coby White'ın 13 sayıyla oynadığı Bulls'ta, Josh Giddey 12 sayı, 11 asistle double double yaptı. Joel Embiid'in 31 sayıyla liderlik ettiği 76ers'ta, Tyrese Maxey 27 sayı, Paul George 15 sayı, 12 ribaunt kaydetti.

JAYLEN BROWN, CELTICS'İ SIRTLADI

Jaylen Brown'ın 30 sayı, 4 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçta Boston Celtics, deplasmanda Indiana Pacers'ı 140-122 yenerek, sezondaki 5 maçlık deplasman bölümüne galibiyetle başladı.

Jaylen Brown, Pacers karşısında üst üste 8'inci defa 30 sayı barajını aştı. Daha önce Larry Bird, 1985’te art arda 9 maçta 30 sayı barajını geçmişti.

Jaylen Brown

Maçın ilk çeyreğinin ortasında 15 sayı geriye düşen Celtics'te Payton Pritchard 29 sayı, 9 ribaunt, Sam Hauser 23, Derrick White 21 sayılık performans sergiledi. Pacers'ta ise Andrew Nembhard 18, T.J. McConnell ve Bennedict Mathurin, karşılaşmayı 13'er sayıyla tamamladı.

