Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülünde ilk 10'da
NBA'de Houston Rockets formasını terleten Milli basketbolcu Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.
- Ödül 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da verilecektir.
Balkan ülkelerinin ulusal ajanslarının belirlediği "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan ve ülkemizi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets formasıyla temsil eden Alperen Şengün de aday gösterildi.
Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek.
Listede şu sporcular bulunuyor:
Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol
David Popovici (Romanya) - Yüzme
Distria Krasniqi (Kosova) - Judo
Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm
Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini
Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol
Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek
Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol
Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol
Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter