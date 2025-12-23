Beşiktaş GAİN ile sezona 12'de 12 ile başlayan ve EuroCup'ta sıralamada 2'nci olarak harika bir başlangıca imza atan başantrenör Dusan Alimpijevic, koçluğu ve takımı hakkında detaylı bir röportaj verdi. Sırp antrenör, Beşiktaş ve taraftarlara olan sevgisini dile getirirken rakiplerinin de kendisine saygı duyduğunu ifade etti.

Sırp koç, Eurohoops'a verdiği röportajında siyah-beyazlı kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarından da sahadaki duruşu nedeniyle saygı gördüğünü ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'TA OLMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

"Bir keresinde İstanbul'daki Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte çalışmanın Avrupa'daki en iyi işlerden biri olduğunu söylemiştiniz. O zamanlar lig takımlarından ve Sırbistan milli takımından tam zamanlı teklifler almış olsanız da Beşiktaş'ta kalmayı tercih ettiniz. Bu kararın arkasındaki ana neden neydi?"

Alimpijevic: "Tabii ki birçok neden bir araya geldi. Öncelikle Beşiktaş'ta olmaktan keyif alıyorum. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan keyif alıyorum çünkü bu gerçekten çok büyük bir kulüp. 20 milyonluk taraftar kitlesi var. Gerçekten keyif alıyorum. Avrupa'da 20 milyonluk taraftar kitlesine sahip çok fazla kulüp yok. Türkiye çok büyük. Kulüp olarak büyük olduğunuzda, büyük bir taraftar kitlesine de sahip olursunuz. Beşiktaş'ta çalışmaktan keyif alıyorum. Bu ilk neden. Ayrıca, yönetimle ilişkilerim. Her gün benim için yeni bir keyif. Her antrenmana gelmekten ve bu ofise gelip meslektaşlarım ve antrenörlerimle çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum. Ayrıca, burada harika bir antrenör kadrosu var. Antrenör kadrosuyla çalışmaktan keyif alıyorum."

Son olarak, büyük bir dileğim var ama bu da en az diğerleri kadar önemli. Kulüp ile büyük bir şey yapmak istiyorum. Bazı rekorlarımız var, iyi maçlarımız var, büyük maçlarımız var. Burada yeni bir şey inşa ediyoruz ama her şey geçmişte kalacak. Kupayı kimse sizden alamaz. Bu yüzden kulüp ile büyük bir şey yapmak istiyorum. Ayrıca, kupa kazanmak isteyen çok hırslı bir yönetim var."

"FENERBAHÇE VE GALATASARAYLILAR SAYGI GÖSTERİYOR"

"Yoğun rekabete rağmen sosyal medyada birçok Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarının Beşiktaş'ta yaptığınız işi takdir ettiğini görüyorum. Sokakta rakip taraftarlardan da bu tür geri bildirimler alıyor musunuz?"

Alimpijevic: "Evet. Dürüst olmak gerekirse, çok fazla. Ve buna gerçekten saygı duyuyorum. Dürüst olarak gerekirse, burada Türkiye'de sokak hiç kötü anlar yaşamadım. Duygusal ve bunu sahada gösteren bir Beşiktaş koçu olarak, birilerini kızdırabilirsiniz, biliyorsunuz ama hiç sorun yaşamadım.

Birçok Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı bana saygı gösteriyor. Bir maçı kaybettiğimizde, onları bana tebrik ettiğime inanıyorum. Asla ağlamam veya başka bir şeyden şikayet etmem. Her zaman dürüstüm. Birisi bunu hak ettiğinde, elini sıkar ve tebrik ederim."

"BEŞİKTAŞIN ÜYESİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Bu kadar güçlü bir aidiyet duygusuna sahip olmanın bir koç için avantaj olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa bazen karar vermeyi zorlaştıran bir etken haline gelebilir mi?"

Alimpijevic: "Kesinlikle avantaj. Kulüple yaşamaya başladığınızda ve her şeyden çok ona inandığınızda, kulübü içten ve dıştan hissetmeye başladığınızda, Beşiktaş'ın bu zihniyetini hissetmeye başladığınızda... Bu, önceki röportajlarımda söylediğim bir şey. Beşiktaş taraftarlarının sadece galibiyet ve mağlubiyetleri önemsemediklerini hissettim. Nasıl mücadele ettiğinizi, ne kadar mücadele ettiğinizi, sahada nasıl bir karakter sergilediğinizi, nasıl bir yaklaşımınız olduğunu izliyorlar ve buna saygı duymayı biliyorlar. Taraftarlarımız farklı ve ben buna gerçekten saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Taraftarlarımız gerçekten farklı. Onları savaşçıları seviyorlar, mücadele edenleri seviyorlar. Maçın sonunda ne olacağı, kazanıp kazanamayacağınız, bunların taraftarlar için birinci sırada olduğunu sanmıyorum. İlk sırada, kulübümüz için bu savaşçı zihniyet var. Kesinlikle, Beşiktaş'ın bir üyesi gibi hissetmeye başladığımda daha çok keyif almaya başladım."

"TARAFTARIN SEVGİSİNİ HİSSEDEBİLİYORUM"

"Son zamanlarda bahsettiğiniz gibi, basketbol çok daha popüler hale geldi. Şu anda, kulüpte en sevilen isimlerden biri olabilirsiniz ve sık sık, "Keşke futbolda da Dusan Alimpijevic gibi biri olsaydı." gibi yorumlar görüyoruz. Bu sizi ne kadar gururlandırıyor?"

Alimpijevic: "Çok gururlandırıyor. Başından beri taraftarlarla bu ilişkiye sahip olduğum için minnettarım. Dürüst olmak gerekirse, bunu her geçen gün daha fazla hissediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir futbol maçındaydım ve inanılmazdı. Ne zaman bir futbol maçına gitsem, ne zaman alışveriş merkezine gitsem, ne zaman bir restorana gitsem, Beşiktaş taraftarlarının bu sevgisini hissedebiliyorum. Bu sevgi gerçekten çok büyük ve güçlü. Benim için en önemli şey, bir gün bu kulüpten ayrıldığımda ve belki beş, on, on beş veya yirmi yıl sonra Beşiktaş maçlarını izlemek için geri döndüğümde, taraftarların beni Beşiktaş'a verdiğim tutku ve tüm bu duygularla hatırlayacaklarına inanıyorum. Ayrıca, çocuklarımın babalarının Beşiktaş'ta yaptıklarından gurur duyacaklarına inanıyorum. Bu benim hayalim, bir gün İstanbul'a çocuklarımla Beşiktaş maçını izlemeye geldiğimde, babalarının bu kulüp için yaptıklarını hatırlamaları."

"JOKİC, BEŞİKTAŞI İZLİYOR"

"Koç, bu kişisel bir soru. Geçen yıl röportajlarda "Nikola Jokic'e borçluyum" demiştiniz."

Alimpijevic: "Yazın olacak. Benim için harika bir reklam yaptı. Ona, "Bunu yapmana gerek yoktu." dedim. O gerçekten alçakgönüllü ve harika birisi. Ayrıca milli takımımızın maçlarını da takip etti. Bu antrenmanları izleyecek zamanı olduğuna inanmıyordum ama bana Belgrad'dan antrenmanı izlerken evinden bir fotoğraf gönderdi. Gerçekten çok şaşırdım.

Ondan sonra Beşiktaş maçlarından sonra birkaç kez bana mesaj attı. Maçı izlemiş ve maçın son dakikasında ne yaptığımı, bu oyuncunun ne yaptığını bana anlattı. Şaka yaptığını sandım ama gerçekten izlemiş. Onun izlediğini gördüm."

