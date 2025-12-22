Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, uzatma sonunda Sacramento Kings'e 125-124 mağlup oldu.

Houston Rockets'a karşı Golden 1 Center'da oynadığı karşılaşmada bitime 2.2 saniye kala Dennis Schröder'in attığı 3 sayılık basketle öne geçen Sacramento Kings, 125-124'lkik skorla bu sezon 7'nci galibiyetini aldı.

Kings'te Dennis Schröder 24 sayı ve 10 asist, Russell Westbrook 21 sayı ve 13 ribaunt, Maxime Raynaud 12 sayı ve 14 ribauntla oynayarak double-double yapan isimler oldu. DeMar DeRozan 27, Keegan Murray ise 26 sayı kaydetti.

ALPEREN'DEN 28 SAYI

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Amen Thompson ve Jabari Smith 18'er sayıyla oynadı.

Alperen Şengün

JALEN BRUNSON 47 SAYIYLA KNICKS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada New York Knicks, sahasında Miami Heat'i 132-125 mağlup etti.

Knicks'te Jalen Brunson, 47 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte Mikal Bridges 24, OG Anunoby 18 sayı kaydederken, Josh Hart ise 13 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Heat'te Kel'el Ware 28 sayı ve 19 ribauntla double-double yaparken Jaime Jaquez, 23 sayılık performans gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası