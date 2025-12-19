Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, harika bir sezon geçirdiğini ve 'takas' iddialarıyla ilgilenmediğini söyledi. Milli basketbolcu, "Hedefim NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak" dedi.

Houston Rockets'ta sergilediği performansla adından söz ettiren Alperen Şengün, son dönemde çıkan 'takas' iddialarının kendisini endişelendirip endişelendirmediğiyle ilgili soruya cevap verdi.

"BENCE BANA GÜVENİYORLAR"

Milli basketbolcu, YouTube'da katıldığı bir programda, "Hiç endişelenmedim. Bu olabilir de, olmayabilir de. Harika bir sezon geçiriyorum. Şu anda hiçbir şeyin beni etkileyebileceğini sanmıyorum, özellikle sosyal medya beni hiç etkilemez. Bir şey olacaksa, olur. Ama bence bana güveniyorlar ve ben bu takıma kalbimi veriyorum" cevabını verdi.

Alperen Şengün

"NBA'İN EN İYİ 15 OYUNCUSU ARASINDA OLMAK İSTİYORUM"

Bütün yaz hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Alperen Şengün, "Hedeflerimden biri NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak. Bütün yaz boyunca bunun için çalışıyorum. Kazanmak, kazanan takımda olmak, her maçta rekabet etmek. Bunun için çalışıyorum ama ondan önce kazanmak istiyorum. Diğer şeyler; All-Star, All-NBA, diğer şeyler ondan sonra geliyor" şeklinde konuştu.

"SADECE BİR KAÇ KELİME"

Serbest atışlar sırasında topla neler konuştuğu sorusu üzerine ise Alperen, "Her seferinde farklı şeyler. Eskiden konuşurdum ama artık konuşmuyorum. Şimdi hızlı olmaya çalışıyorum, sadece birkaç kelime o da kendimle" karşılığını verdi.

