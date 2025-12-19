Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, üçüncü çeyrekte 25 sayı geriye düştüğü Houston Rockets'ı uzatmada 133-128 mağlup etti. Alperen Şengün'ün triple-double'a yaklaşan performansı, Rockets için yeterli olmadı. Pelicans, 2002-2003 sezonundan bu yana en büyük geri dönüşünü yaptı.

NBA'de Smoothie King Center'da oynanan Houston Rockets maçının üçüncü çeyreğinde 25 sayı geriye düşen New Orleans Pelicans, 133-128'lik skorla 2002-2003 sezonundan bu yana tarihinin en büyük geri dönüşünü yaparak, bu sezon 6'ncı galibiyetini elde etti.

Saddiq Bey'in 29 sayıyla oynadığı ev sahibi ekipte Trey Murphy 27 sayı, Herb Jones 18 sayı, 8 top çalma, çaylak Derik Queen 16 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla galibiyete katkıda bulundu. Kevin Durant'in 32 sayıyla en skorer isim olduğu Rockets'ta, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle double double yaptı.

Alperen Şengün

JOKIC REKOR KIRDI, NUGGETS KAZANDI

Nikola Jokic'in 23 sayı, 13 asist, 11 ribauntla bu sezon 13'üncü kez triple double yaptığı maçta Denver Nuggets, Orlando Magic'i 126-115 mağlup etti.

Nikola Jokic

Kariyerinde 5 bin 660 asisti bulunan Kareem Abdul-Jabbar'ı geçen Jokic, NBA'de en çok asist yapan pivot oldu.

Jamal Murray'nin 32 sayıyla en skorer isim olduğu Nuggets'ta, Cameron Johnson 19 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Paolo Banchero'nun 26 sayı, 16 ribaunt ,10 asistle triple double yaptığı Magic'te Wendell Carter Jr. 26, Anthony Black 22 sayıyla maçı tamamladı.

DONCIC'TEN JAZZ POTASINA 45 SAYI

Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı, 14 asist, 11 ribauntluk performans sergilediği maçta Utah Jazz'ı 143-135 yendi.

Lakers'ta LeBron James, 28 sayı, 10 asist, Marcus Smart 17, Jaxson Hayes 16 sayı kaydetti. En skorer oyuncusu Lauri Markkanen'den yoksun mücadele eden Jazz'da, Keyonte George 34 sayı atarken, üst üste üçüncü maçında 30 sayı üzerine çıktı. Ace Bailey 19, Isaiah Collier 18 sayı, 13 asistle parkeden ayrıldı.

LeBron James

