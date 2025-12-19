NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, yasak olmasına rağmen motosiklet kullandığı için uyarı aldı. Sözleşmede yer alan özel maddeye göre; milli basketbolcunun uyarının ardından yeniden motosiklet kullanması halinde kontratı tek taraflı feshedilebilecek.

Alperen Şengün, bu sezon Houston Rockets forması altında sergilediği performansla analistlerin en büyük 10 MVP adayı arasında yer alıyor. NBA'de göğsümüzü kabartan 23 yaşındaki milli yıldız, kullandığı motosiklet ile ABD'de gündem oldu.

Alperen Şengün

SÖZLEŞMEDE YAZAN ÖZEL MADDE

NNBA oyuncuları, sakatlık riskini minimuma indirmek amacıyla kontratlarına eklenen ek maddeler ile bazı aktivitelerden kısıtlanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Alperen ile imzaladığı sözleşmeye 'motosiklet kullanma yasağı' maddesini ekleten Houston Rockets, milli basketbolcuya bu durumu ihlal ettiği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

Milli basketbolcu, 2021 yılından bu yana NBA'de mücadele ediyor

SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR

Söz konusu hamle sadece uyarı anlamı taşımıyor. Milli basketbolcunun ihlallere devam etmesi ve yeniden motosiklet kullandığının tespit edilmesi halinde, Rockets'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Knicks’ten 52 yıl sonra kupa sevinci





Haberle İlgili Daha Fazlası