Emirates NBA Cup finalinde San Antonio Spurs’ü 124-113 mağlup eden New York Knicks, 1973’ten bu yana ilk kez kupa kazanarak 52 yıllık hasretine son verdi.

Amerikan Basketbol Ligi Kupası (Emirates NBA Cup) finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs’ü 124-113 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da oynanan karşılaşmayla Knicks, 1973’ten bu yana ilk kez bir organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Mücadeleye dengeli başlayan San Antonio Spurs, ilk çeyreği 30-28 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun üstünlüğünü sürdüren Spurs, soyunma odasına 61-59’luk avantajla gitti. Üçüncü çeyrekte kontrolü elinde tutan Spurs, son periyoda 94-89 önde girdi.

Final periyodunda savunmada sertliğini artıran ve hücumda etkili olan New York Knicks, bu bölümü 35-19 kazanarak karşılaşmayı 124-113’lük skorla tamamladı ve kupaya uzandı.

New York Knicks, 1973’ten bu yana ilk kez kupa kazandı

Knicks’te OG Anunoby, 28 sayı ve 9 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Karl-Anthony Towns 16 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Jalen Brunson 25 sayı, Jordan Clarkson ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

San Antonio Spurs’te Dylan Harper 21 sayı ve 7 ribauntla öne çıkarken, Stephon Castle 15 sayı ve 12 asistle "double-double" performans sergiledi. Victor Wembanyama 18, De’Aaron Fox ise 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

