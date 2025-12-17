Türkiye Gazetesi
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün! Numan Kurtulmuş'tan toplantı kararı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 16.00'da Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 16.00'da Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkan vekilleriyle görüşecek.
Görüşmede, komisyonun yürüttüğü çalışmalar ve hazırlanması planlanan raporun yol haritasının ele alınması bekleniyor.
Önemli toplantıda, hazırlanması planlanan raporun içeriği, takvimi ve Meclis gündemine nasıl taşınacağına ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.
