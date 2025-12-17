Dünyanın şimdiye kadar bilinen en büyük örümcek ağı Balkanlar’da ortaya çıktı. Arnavutluk ile Yunanistan sınırında yer alan Sulfur Mağarası’nın duvarlarını tamamen kaplayan dev ağ, iki ülkeye yayılan bir mağara sisteminin içinde bulunuyor.

BİNLERCESİ BİR ARADA

Dev ağın içinde iki farklı örümcek türü bulunuyor. Bunların 69 bini ahır huni örümceği olarak bilinen Tegenaria domestica. Diğer 42 bini ise çarşaf örümceği türü olan Prinerigone vagans. Bu sayı, tek bir noktada kaydedilen en yoğun örümcek popülasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

En dikkat çekici detaylardan biri ise farklı türlerin aynı ağda birlikte yaşaması. Özellikle ahır huni örümceğinin normalde daha küçük örümcekleri avlayan bir tür olması, bu ortak hayatı sıra dışı kılıyor.

