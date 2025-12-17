106 metrekarelik ağ iki ülkeyi ele geçirdi! "Dünyanın en büyüğü"
Dünyanın şimdiye kadar bilinen en büyük örümcek ağı Balkanlar’da ortaya çıktı. Arnavutluk ile Yunanistan sınırında yer alan Sulfur Mağarası’nın duvarlarını tamamen kaplayan dev ağ, iki ülkeye yayılan bir mağara sisteminin içinde bulunuyor.
Ağın kapladığı alan 106 metrekareye ulaşıyor.
Mağara duvarlarını saran bu ortak yaşam alanında 100 binden fazla örümcek tespit edildi.
Görüntüler, araknofobisi olanları dehşete düşürdü.
BİNLERCESİ BİR ARADA
Dev ağın içinde iki farklı örümcek türü bulunuyor. Bunların 69 bini ahır huni örümceği olarak bilinen Tegenaria domestica. Diğer 42 bini ise çarşaf örümceği türü olan Prinerigone vagans. Bu sayı, tek bir noktada kaydedilen en yoğun örümcek popülasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.
En dikkat çekici detaylardan biri ise farklı türlerin aynı ağda birlikte yaşaması. Özellikle ahır huni örümceğinin normalde daha küçük örümcekleri avlayan bir tür olması, bu ortak hayatı sıra dışı kılıyor.
KEŞFİN ADRESİ: SULFUR MAĞARASI
Ağ, girişi Yunanistan’da bulunan ancak Arnavutluk topraklarına uzanan Sulfur Mağarası’nın içinde yer alıyor. Mağara, hidrojen sülfürün oksijenle tepkimeye girmesi sonucu oluşan sülfürik asit sayesinde şekillenmiş özel bir yapıya sahip.
Söz konusu kimyasal ortam, mağarayı çok sayıda canlı için cazip hale getiriyor.
Keşif ilk olarak 2022 yılında Çek Speleoloji Derneği’ne bağlı mağara araştırmacıları tarafından yapıldı.
Daha sonra bilimsel incelemelerle ağın boyutu, tür çeşitliliği ve örümcek sayısı netleştirildi.
YERALTINDA BENZERSİZ BİR BESİN DÖNGÜSÜ
Mağaranın içinde sivrisinek ve sinek sürüleri yoğun şekilde bulunuyor. Bu durum, örümcekler için sürekli bir besin kaynağı oluşturuyor. Akrepler, kırkayaklar, yarasalar, böcekler ve chironomid sinek larvaları da mağaranın ekosisteminde yer alıyor.
Olgunlaşan sinekler uçuş sırasında ağlara takılıyor. Örümcekler, küçük huni deliklerinden çıkarak avlarını yakalıyor ve besleniyor. Işık eksikliği ve besinin mağara içinde bol olması nedeniyle örümceklerin dışarı çıkma ihtiyacı ortadan kalkıyor.