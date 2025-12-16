Mersin'de bir adam, çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp çorapla markete girdi. Çorapla alışveriş yapan adamın görüntüleri yürek ısıttı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı yaylasında bir markete gelen adam, ayakkabılarındaki çamuru fark edip önce kenarda sıyırdı.

AYAKKABILARINI ÇIKARIP GİRDİ

Çamurun çıkmadığını gören kişi, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp içeri çorapla girdi. Alışveriş yapan kişiyi ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı.

O anlar baştan sona marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler görenlerin içlerini ısıttı.

