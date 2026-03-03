3 Mart GDZ İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de (Ödemiş) elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
GDZ Elektrik tarafından 3 Mart 2026 Salı günü İzmir genelinde planlanan elektrik kesintileri duyuruldu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçe ve mahallede belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.
İzmir’de yaşayan vatandaşlar, “Elektrik kesintisi ne zaman bitecek, hangi ilçelerde kesinti var?” sorularına cevap arıyor. 3 Mart 2026 Salı günü GDZ Elektrik’in resmi planlı kesinti listesine göre Aliağa’dan Ödemiş’e, Çiğli’den Urla’ya kadar birçok noktada gün boyu sürecek bakım çalışmaları yapılacak.
3 MART GDZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
Aliağa
Bozköy - 10.00-16.00
Güzelhisar - 11.00-14.00
Kurtuluş - 11.00-14.00
Kültür - 11.00-14.00
Balçova
İnciraltı - 09.00-15.00
Bergama
Kapukaya - 09.00-15.00
Bornova
Gökdere - 09.00-15.00
Çeşme
Cumhuriyet - 10.00-16.00
Sakarya - 10.00-16.00
Dalyan - 10.00-16.00
16 Eylül - 10.00-16.00
Ilıca - 09.30-15.30
Çiğli
Balatçık - 09.00-17.00
Güzeltepe - 09.00-17.00
Şirintepe - 09.00-17.00
Dikili
Bahçeli - 10.00-16.00
Karabağlar
Tahsin Yazıcı - 09.00-13.00
Cennetoğlu - 10.00-15.00
Karşıyaka
Cumhuriyet - 09.00-15.00
Kiraz
Suludere - 09.00-17.00
Menderes
Gümüldür Cumhuriyet - 10.00-16.00
Menemen
Turgutlar - 09.00-12.00
Bozalan - 09.00-12.00
Görece - 09.00-12.00
Telekler - 09.00-15.00
Seferihisar
Mersin Alanı - 10.00-16.00
Bengiler - 10.00-16.00
Selçuk
Barutçu - 10.00-15.00
Zeytinköy - 10.00-15.00
Tire
Çeriközü - 10.30-16.30
Dibekçi - 10.30-16.30
Küçükburun - 10.30-16.30
Sarılar - 09.00-15.30
Çobanköy - 09.00-15.30
Kocaaliler - 09.00-15.30
Torbalı
İnönü - 10.00-15.30
Muratbey - 10.00-15.30
Cumhuriyet - 10.00-15.30
İZMİR'DE (ÖDEMİŞ) ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
03 Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09.30 - 15.30
Kesinti ID: 3647916
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri)
Planlandı
03 Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları: 09.00 - 15.30
Kesinti ID: 3648026
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çayır (Köşk Ödemiş Yolu, Ataman Küme Evleri)
Demirdere (Demirdere Küme Evleri, Demirdere Köyü İç Yolu)
Güney (Güney Küme Evleri, Mendegüme Küme Evleri)
Hamam
Küçükören (Küçükören Küme Evleri, Başören Küme Evleri)
Küre (Köprübaşı Küme Evleri, Küre Köyü, Küre Küme Evleri)
Çamlıca (Çamlıca Küme Evleri)
Planlandı