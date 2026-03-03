GDZ Elektrik tarafından 3 Mart 2026 Salı günü İzmir genelinde planlanan elektrik kesintileri duyuruldu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçe ve mahallede belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, “Elektrik kesintisi ne zaman bitecek, hangi ilçelerde kesinti var?” sorularına cevap arıyor. 3 Mart 2026 Salı günü GDZ Elektrik’in resmi planlı kesinti listesine göre Aliağa’dan Ödemiş’e, Çiğli’den Urla’ya kadar birçok noktada gün boyu sürecek bakım çalışmaları yapılacak.

3 MART GDZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa

Bozköy - 10.00-16.00

Güzelhisar - 11.00-14.00

Kurtuluş - 11.00-14.00

Kültür - 11.00-14.00

Balçova

İnciraltı - 09.00-15.00

Bergama

Kapukaya - 09.00-15.00

Bornova

Gökdere - 09.00-15.00

Çeşme

Cumhuriyet - 10.00-16.00

Sakarya - 10.00-16.00

Dalyan - 10.00-16.00

16 Eylül - 10.00-16.00

Ilıca - 09.30-15.30

Çiğli

Balatçık - 09.00-17.00

Güzeltepe - 09.00-17.00

Şirintepe - 09.00-17.00

Dikili

Bahçeli - 10.00-16.00

Karabağlar

Tahsin Yazıcı - 09.00-13.00

Cennetoğlu - 10.00-15.00

Karşıyaka

Cumhuriyet - 09.00-15.00

Kiraz

Suludere - 09.00-17.00

Menderes

Gümüldür Cumhuriyet - 10.00-16.00

Menemen

Turgutlar - 09.00-12.00

Bozalan - 09.00-12.00

Görece - 09.00-12.00

Telekler - 09.00-15.00

Seferihisar

Mersin Alanı - 10.00-16.00

Bengiler - 10.00-16.00

Selçuk

Barutçu - 10.00-15.00

Zeytinköy - 10.00-15.00

Tire

Çeriközü - 10.30-16.30

Dibekçi - 10.30-16.30

Küçükburun - 10.30-16.30

Sarılar - 09.00-15.30

Çobanköy - 09.00-15.30

Kocaaliler - 09.00-15.30

Torbalı

İnönü - 10.00-15.30

Muratbey - 10.00-15.30

Cumhuriyet - 10.00-15.30

İZMİR'DE (ÖDEMİŞ) ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

03 Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.30 - 15.30

Kesinti ID: 3647916

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri)

Planlandı

03 Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları: 09.00 - 15.30

Kesinti ID: 3648026

ÖDEMİŞ / İZMİR

Çayır (Köşk Ödemiş Yolu, Ataman Küme Evleri)

Demirdere (Demirdere Küme Evleri, Demirdere Köyü İç Yolu)

Güney (Güney Küme Evleri, Mendegüme Küme Evleri)

Hamam

Küçükören (Küçükören Küme Evleri, Başören Küme Evleri)

Küre (Köprübaşı Küme Evleri, Küre Köyü, Küre Küme Evleri)

Çamlıca (Çamlıca Küme Evleri)

Planlandı

