Dünyaca ünlü sigorta şirketi Howden’ın raporuna göre, yıl içerisindeki yoğun fikstür ve liglerin yanı sıra düzenlenen turnuvalar nedeniyle Avrupa’nın beş büyük liginde son beş yıldaki toplam sakatlık maliyeti yaklaşık 3 milyar sterlin oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de son 6 ay içerisinde arasında yaşanan sakatlıklar, geçtiğimiz sezonun aynı dönemine göre yüzde 44 artış göstermekte. 16 Aralık Salı günü yayımlanan rapora göre bu dönem, Mavililerin Kulüpler Dünya Kupası’na katılımını ve turnuva sonrasını kapsıyor.

İngiltere merkezli sigorta şirketi Howden tarafından yapılan raporda yer alan veriler, Chelsea Teknik Direktör'ü Enzo Maresca’nın kadro değişikliği tercihlerini ve

sezon başında yaptığı sakatlık yoğunluğu eleştirilerini doğrular nitelikte. Maresca, eylül ayında yaptığı açıklamalarda Kulüpler Dünya Kupası’nın etkisine dikkat çekmişti. Chelsea, o dönemde beşi savunma oyuncusu olmak üzere çok sayıda sakatlık yaşamış, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig’de üst üste üç mağlubiyet almıştı.

İtalyan teknik adam, geçtiğimiz hafta Atalanta’ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında beş değişiklik yapmış, Everton galibiyetinin ardından ise kulüpte “en kötü 48 saatini” yaşadığını söyleyerek üstü kapalı eleştirilerde bulunmuştu.

KULÜPLERE AĞIR FATURA ÇIKIYOR

Howden’ın yayımladığı rapora göre, Avrupa’nın beş büyük liginde son beş yılda yaşanan sakatlık olaylarının kulüplere çıkardığı toplam maliyet 2,97 milyar sterlin oldu. Gazete Oksijen'in haberinde, bu süreçte 22 bin 596 sakatlık kayda geçti. Premier Lig kulüpleri, toplam sakatlıkların yüzde 24’ünü oluştururken, sakat oyunculara ödenen maaşların toplamı 1 milyar sterlini aştı.

Chelsea, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında tam 23 sakatlık yaşadı. Bunların yedisi, ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası sırasında oldu. Aynı sayıda sakatlık Paris Saint-Germain’de de görülürken, Chelsea turnuvanın finalinde PSG’yi mağlup etmişti. Howden, sakatlıklar nedeniyle Chelsea’nin ekim ayına kadar yaşadığı finansal kaybı 17 milyon sterlin olarak açıkladı. Bu, kulübün Kulüpler Dünya Kupası’ndan elde ettiği 80 milyon sterlinlik gelirin yaklaşık dörtte birine, geçen sezonki 45 milyon sterlinlik zararının ise üçte birinden fazlasına denk geliyor.

PSG VE MANCHESTER CITY'DE LİSTEDE

Kulüpler Dünya Kupası’na katılan takımlar arasında Manchester City, 22 sakatlıkla Chelsea’nin ardından ikinci sırada yer aldı. City’de turnuva sırasında sakatlık yaşanmaması, takımın son 16 turunda elenmesine bağlandı. PSG’de ise toplam 19 sakatlık tespit edilirken, bunların yedisi turnuva sırasında meydana geldi.

SENDİKALAR YOĞUN FİKSTÜR KONUSUNDA UYARIYOR

Howden raporu, küresel oyuncu sendikası FIFPRO’nun maç takvimiyle ilgili daha önce dile getirdiği endişeleri de doğruladı. Ekim ayında yayımlanan FIFPRO raporuna göre Chelsea oyuncuları Kulüpler Dünya Kupası sonrası yalnızca 20 gün, PSG oyuncuları ise 22 gün dinlenebildi.

Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) İcra Kurulu Başkanı ve FIFPRO yönetim kurulu üyesi Maheta Molango, rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Howden raporu, futbolcuların yıl boyu süren yoğun takvimle sınırlarına zorlanmasının sonuçlarını açıkça ortaya koyuyor. Yeterli dinlenme ve toparlanma süresi tanınmadığında ciddi sakatlıklar kaçınılmaz oluyor.”

Molango, genç yaşta yoğun maç temposuna maruz kalan futbolcuların kariyerlerinin ve sağlıklarının risk altında olduğunu vurguladı.

EN ÇOK ETKİLENEN MANCHESTER UNITED

Rapora göre Premier Lig kulüpleri arasında son beş yılda en yüksek sakatlık maliyetine Manchester United katlandı. Kırmızılıların sakatlık faturası 154,5 milyon sterlin olarak hesaplandı. Chelsea, Liverpool ve Manchester City de lig ortalamasının üzerinde yer aldı. Howden raporunda dikkat çeken bir diğer bulgu ise genç futbolcuların sakatlıklara daha yatkın olması oldu. Son beş yılda Premier Lig’de 21 yaş altı forvetler, ortalama her 120 dakikada bir sakatlık yaşadı.

