FIFA, 2026 Dünya Kupası için açıkladığı yüksek bilet fiyatlarıyla futbolseverlerin büyük tepki göstermesine sebep olmuştu. Artan baskılara dayanamayan FIFA Başkanı Gianni Infantino, biletlerin ücretleri için yeni bir tarife açıkladı. Taraftar birlikleri ve eleştirmenler ise bu indirimin 'göstermelik' olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için geçtiğimiz günlerde açıkladığı bilet fiyatlarına futbol tutkunları tarafından gösterilen tepkiler çığ gibi büyümüştü. Taraftarların sesi FIFA'nın Zürih'te bulunan genel merkezine ulaşarak, turnuva biletlerinin 'kısıtlı' olarak da olsa değişmesini sağladı. Biletler için belirlenen ve final maçında 4000 sterlini (yaklaşık 175 bin Türk Lirası) bulan uçuk fiyatlandırma politikasının yol açtığı küresel infial, FIFA ve başkan Gianni Infantino'ya geri adım attırdı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, spor medyası tarafından aldığı kararlar nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor

BİLETLER 60 DOLAR

İngiliz gazetesi The Mirror'ın haberinde, Özellikle İngiliz taraftarlar tarafından yapılan protesto ve "futbol halkındır" sloganlarıyla köşeye sıkışan FIFA, üye federasyonlara gönderdiği bildiriyle "taraftar giriş kademesi" adı altında yeni bir kategori oluşturduğunu duyurdu. Buna göre, final dahil her maç için 60 dolar (yaklaşık 45 sterlin) sabit fiyatlı biletler satışa sunulacak.

"SADIK TARAFTARLARI DÜŞÜNDÜK"

FIFA'nın "büyük bir müjde" olarak sunduğu bu ucuz fiyatlar, federasyonlara ayrılan kotanın sadece yüzde 10'unu kapsayacak. Yani stadyumların büyük çoğunluğu yine oyunu "elit bir etkinlik" olarak gören ve binlerce doları gözden çıkarabilen kitleye ayrılmış durumda.

FIFA gönderdiği bildiride, "talebin20 milyonu aştığı bu dönemde, sadık taraftarları düşündük" ifadesini söylese de, eleştirmenler bu hamleyi, organizasyonun imajını kurtarmak için yapılmış "stratejik bir sus payı" olarak yorumluyor.

FIFA'nın Zürih'te bulunan genel merkezine ulaşarak, turnuva biletlerinin 'kısıtlı' olarak da olsa değişmesini sağladı

FIFA ENFLASYONU İŞARET EDİYOR

FIFA daha önceki açıklamalarında, ABD'deki kupanın yüksek bilet fiyatlarını "Amerikan spor piyasasındaki standartlar" olarak gerekçe göstermişti. Ancak 270 dolar (yaklaşık 200 sterlinden) başlayan grup maçı biletleri, bir önceki turnuvaya göre devasa bir enflasyonu işaret ediyor. Şimdi ise federasyonlardan, bu kısıtlı sayıdaki ucuz biletleri "en sadık taraftarlara" ulaştırmaları isteniyor; bu da federasyonların kucağına, binlerce taraftar arasından yüzde 10'u seçmek gibi bir kriz anına neden oluyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce de dünya spor basınında gündeme geleneksel futbolun formatını değiştirmek ve ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere siyasilere yakınlık göstererek 'tarafsızlık ilkesini' ihlal etmek gibi olaylarla gelerek taraftar kitlelerinin tepkilerinin ve eleştirilerin odağı oluyor.

