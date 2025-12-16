FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Nusret Gökçe’nin sahaya girmesiyle patlak veren krizde fatura, FIFA’da görevli Türk çalışan Ersan Gökay’a kesildi. İşten çıkarılan ve psikolojik tedavi gören Gökay, dava açarak "başkalarını korumak için feda edildim" dedi.

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finali, Arjantin’in zaferinden çok, ünlü şef Nusret Gökçe’nin (Salt Bae) sahaya girerek kupa törenine dâhil olması ve Dünya Kupası kupasını Ángel Di María’nın elinden alarak imzası hâline gelen “tuz serpme” hareketini yapması dünya genelinde büyük tepki çekmişti. Daha sonra Şef Nusret Gökçe'nin, final maçına FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun kişisel davetlisi olarak “VVIP” statüsünde katıldığı ortaya çıkmıştı.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Nusret'in sahaya girerek kupa törenine dâhil olması tepki çekmişti

The Mirror'un aktardığına göre; Ersan Gökay, maç günü Infantino’nun davetlisi olan şefe protokol gereği tribünlerden oyuncu tüneline kadar eşlik ettiğini, ancak kısa bir süreliğine kendisini yalnız bıraktığı anda Nusret'in güvenlik ve protokol kurallarını ihlal ederek sahaya girdiğini belirtti. FIFA ise saha ihlalinden Gökay’ı sorumlu tuttu.

Skandalın üzerinden geçen sürenin ardından olay yargıya taşındı. FIFA’nın eski çalışanı Ersan Gökay, Nusret’in sahaya girişi sonrası haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla İsviçre mahkemelerine başvurdu.

"BEN SADIKTIM, FEDA EDİLDİM"

Ersan Gökay, "Ben FIFA’ya sadıktım, gece gündüz çalıştım. Ancak günün sonunda başkalarını (üst düzey yöneticileri) korumak için feda edildim. İntikam değil, gerçeğin ortaya çıkmasını ve itibarımın iade edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından FIFA’nın kendisine "Kurum itibarına zarar verdiği" gerekçesiyle uyarı cezası verdiğini, primlerini kestiğini ve 2026’ya kadar organizasyonlardan men ettiğini belirten Gökay, işini kaybetmemek adına bu şartları kabul ettiğini söyledi. Ancak kendisine verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Türk yönetici, çok önem verdiği 2023 Kadınlar Dünya Kupası projesinden el çektirildiğini ve kurum içinde izole edildiğini dile getirdi.

Yaşadığı süreç nedeniyle ağır uyku bozukluğu ve depresyon teşhisiyle rapor alan Gökay’ın sözleşmesi, sağlık iznindeyken feshedildi. Gökay, FIFA İnsan Kaynakları departmanını "toksik bir sistemin kuklası" olmakla suçladı.

Nusret Gökçe, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda protokol kurallarını ihlal ederek saha girmişti

"SADAKATSİZ BİR ÇALIŞAN"

Yaşanan olayların ardından, FIFA ise Gökay’ın “sadakatsiz bir çalışan” olduğunu belirtti. Gökay suçlamaları kabul etmeyerek, geçmişe ait performans değerlendirmeleri ve prim yazılarını mahkemeye sundu. Belgelerde FIFA’nın, katkılarından dolayı kendisini defalarca övdüğü ve “başarılı yılın sonunda katkılarının takdiri olarak prim ödemesi yapılacağını” beyan ettiği görüldü.

FIFA Sözcüsü, daha önce yapılan açıklamayı tekrar ederek, ihlal sonrası iç soruşturma yürütüldüğünü ve ilgili çalışanın “görev ve sorumluluklarını tamamen yanlış yorumladığını” savundu. Açıklamada, Gökay’ın çalışanlara gönderdiği e-postanın “asılsız iddialar içerdiği” belirtilirken, FIFA’nın iç personel uyuşmazlıkları hakkında yorum yapmayacağı ifade edildi.

