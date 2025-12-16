Süper Lig’de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, ara transfer dönemi için vites yükseltti. Orta sahadaki eksikliği gidermek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Premier Lig'den buldu. Gözlerini Brentford'da forma giyen Vitaly Janelt'e çevirdi. Yönetimin, sezon sonunda boşa çıkacak isim için hamle yapması bekleniyor.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde 18'inci sırada bulunan Galatasaray, hem ligde şampiyonluk hedefi için hem de Devler Ligi'nde yoluna devam edebilmek için ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılıların ilk odağı orta saha bölgesine.

Sezon başında Hakan Çalhanoğlu ile ilgilenen ancak transferi gerçekleştirmeyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, mevcut kadro içinde farklı çözümler denedi. Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’dan beklenen katkıyı alamayan Buruk, İlkay Gündoğan’ı 8 numara pozisyonunda değerlendirdi. Mario Lemina’nın ise sezonun kalanında savunmada düşünülmesi, orta saha ihtiyacını ön plana çıkardı.

Galatasaray, orta sahasına takviye için transfer çalışmalarına başladı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, 6 numara pozisyonu için İngiltere Premier Lig’e yöneldi. Brentford forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Vitaly Janelt, transfer listesinde öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Kulübüyle yeni sözleşme imzalamayan 27 yaşındaki oyuncunun, uygun bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği değerlendiriliyor.

VITALY JANELT KİMDİR?

Galatasaray’ın orta saha transferi için gündemine aldığı Vitaly Janelt, Avrupa futbolunun istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Almanya’nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Hem Almanya hem de Bosna Hersek vatandaşlığı bulunan Janelt, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve sol ayağını etkili kullanmasıyla biliniyor. Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Janelt, Almanya Milli Takımı’nda U15 yaş kategorisinde forma giydi ancak A Milli Takım seviyesinde görev almadı. Bu sezon Brentford’da 13 maçta süre alan deneyimli orta saha oyuncusu, bunların 2’sinde ilk 11 olarak sahaya çıktı.

Galatasaray yönetimi, 6 numara pozisyonu için Vitaly Janelt' yöneldi

Sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar devam eden Janelt’in güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Alman futbolcu, Galatasaray’ın oyun yapısına uyum sağlayabilecek çok yönlü bir profil olarak değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılıların, orta saha sorununu çözmek adına Janelt’i ciddi bir alternatif olarak masada tuttuğu ifade ediliyor.

Galatasaray, yabancı transferinin yanı sıra orta saha için yerli alternatifleri de değerlendiriyor. Ocak ayında Berkan Kutlu ile, sezon sonunda ise Kaan Ayhan ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda gurbetçi oyunculara yönelik arayışlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

