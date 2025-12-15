Galatasaray Kulübü iki konuda federasyonun kapısında. Kavukcu’ya verilen 3 milyon lira para cezası ve 45 günlük hak mahrumiyeti için Tahkim’e gidilecek. Kupada perşembe gününe verilen Başakşehir mücadelesinin de çarşambaya çekilmesi istenecek. Mauro Icardi'nin Osimhen'in yokluğunda performansı yeni sözleşme konusunda belirleyici olacak.

Haftayı 4-1’lik Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray’da Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî başvurular var. Bir itiraz bir de rica mahiyetinde. İtiraz, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’ya verilen 3 milyon liralık para cezası ve 45 gün hak mahrumiyetinin kaldırılması veya indirimi hakkında olacak. Sarı kırmızılılar bu konuda bugün Tahkim Kuruluna başvuracak. Diğer konu ise yeni açıklanan Türkiye Kupası programının lige yansıması konusunda.

TFF, Türkiye Kupası’nda ilk hafta oynanacak Başakşehir maçını 18 Aralık Perşembe gününe vermişti. Aslan pazar günü de ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı kulüp kupa maçının çarşamba gününe alınmasını istedi. Ki bu konuda rakip Başakşehir’in Gaziantep FK maçı cumartesi gecesi jet hızıyla pazartesiye alınmıştı. Eğer bu talep kabul görmezse Cimbom, yoğun fikstür sebebiyle Kasımpaşa maçına sadece 1 antrenmanla çıkmak zorunda bırakılacak.

MAURO ICARDI ZAMANI

Galatasaray’da sahne artık Arjantinli yıldızın… Sarı kırmızılı takımda Victor Osimhen’in, Afrika Kupası için Nijerya Millî Takım kampına gitmesinin ardından forma artık Arjantinli yıldızın olacak. Başakşehir ile oynanacak kupa ve devamında ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11’de Mauro İcardi forma giyecek. Tangocunun bu kritik süreçteki performansı yeni sözleşme konusunda da belirleyici olacak. Eğer istenilen düzeyde bir grafik sergilenirse İcardi ile sezon sonu beklenmeden masaya oturulacak.

YUNUS AKGÜN’E ÖZEL TEBRİK

Cimbom’da yokluğu fazlasıyla aranan ve varlığında da tabelaya bir şekilde etki eden isim Yunus Akgün... 8 Kasım’da fıtık ameliyatı olan Yunus, 10 gün sonra düz koşulara başladı, 29 Kasım’da takımla çalıştı, 1 Aralık’ta kadroya döndü. Antalyaspor maçında on bire girdi ve iki asistle maça damgasını vurup teknik heyetten özel tebriği fazlasıyla hak etti. Yunus ligde 13 maçta 2 gol, 5 asiste ulaştı.

