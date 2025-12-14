Karabük’te bir ev sahibi, kiraya verdiği daireye girdiğinde karşılaştığı tabloyu kayda aldı. Öğrenciye kiralanan dairede temizlik ve hijyenin tamamen ortadan kalktığı görüldü.

Karabük’te bir ev sahibi, kiraya verdiği daireye girdiğinde gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Öğrenci evinin neredeyse her köşesinin çöp yığınlarıyla dolduğu ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, evin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanların kullanılamaz hale geldiği görüldü. Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı dikkat çekti.

EV HARABEYE DÖNMÜŞ!

Görüntülerde banyonun zemininde kırıklar olduğu, hijyenin tamamen yok olduğu gözlemlendi. Yatak odasında ise yatak ve yorganın karardığı, adeta tanınmaz hale geldiği görüldü. Evde uzun süredir temizlik yapılmadığı, kötü koku ve atıkların her yere yayıldığı kameralara yansıdı.

"BU ADAM RUH HASTASI"

Karabük Haber Ajansı’nın paylaştığı görüntülerde konuşan ev sahibi, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Dairenin bir öğrenciye kiralandığını belirten ev sahibi, karşılaştığı manzara için “Hayatımda böyle bir ev görmedim. Burada nasıl yaşanmış, aklım almıyor. Bu adam ruh hastası” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

