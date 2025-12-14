KENDİ İŞİNİ YAPMAK BÜYÜK ÖZGÜRLÜK

Başlangıçta sadece 10–15 hayvanla yola çıktığını anlatan Şahan, geçen yıllar içinde üretimini büyüttüğünü söyledi. Bugüne kadar 10 ila 15 bin arasında hayvan yetiştirip satışını gerçekleştirdiğini belirten Şahan, köyde kendi işini yapmanın kendisine büyük bir özgürlük sağladığını dile getirdi.

“Şehirde asgari ücretle çalışmak yerine burada kendi emeğimle kazanıyorum” diyen Şahan, hem maddi hem de manevi olarak mutlu olduğunu vurguladı. Kırsalda üretimin önemine dikkat çeken Şahan, gençlerin bu tür işlere yönelmesini istediğini de sözlerine ekledi.