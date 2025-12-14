Asgari ücret yerine köyde üretimi seçti, kazanan oldu
İstanbul’daki şehir hayatını geride bırakarak yaklaşık 10 yıl önce Yozgat’ın Şefaatli ilçesine yerleşen Hasan Şahan, çocukluğundan gelen hayvan sevgisini kazanca dönüştürdü. Kanatlı hayvancılığa küçük bir adımla başlayan Şahan, bugün bine yakın hayvanın bulunduğu işletmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
KENDİ İŞİNİ YAPMAK BÜYÜK ÖZGÜRLÜK
Başlangıçta sadece 10–15 hayvanla yola çıktığını anlatan Şahan, geçen yıllar içinde üretimini büyüttüğünü söyledi. Bugüne kadar 10 ila 15 bin arasında hayvan yetiştirip satışını gerçekleştirdiğini belirten Şahan, köyde kendi işini yapmanın kendisine büyük bir özgürlük sağladığını dile getirdi.
“Şehirde asgari ücretle çalışmak yerine burada kendi emeğimle kazanıyorum” diyen Şahan, hem maddi hem de manevi olarak mutlu olduğunu vurguladı. Kırsalda üretimin önemine dikkat çeken Şahan, gençlerin bu tür işlere yönelmesini istediğini de sözlerine ekledi.
YARDIMLARLA AYAKTA KALDI
Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un desteğinin kendisi için önemli olduğunu belirten Şahan, özellikle zor dönemlerde sağlanan yardımlar sayesinde ayakta kaldığını ifade etti. Barınak kurulumu ve iş imkânları konusunda verilen desteklerin üretimini büyütmesinde etkili olduğunu söyledi.
2 BİN LİRADAN SATIŞA SUNUYOR
Bu yılı “hindi yılı” olarak değerlendiren Hasan Şahan, yaklaşık 3 bin 500 hindi yetiştirdiğini açıkladı. Piyasada yüksek fiyatlarla satılan hindileri vatandaşların daha uygun fiyata alabilmesi için 2 bin liradan satışa sunduğunu belirten Şahan, “Herkes hindi yiyebilsin istedik” dedi.
6–8 kilo ağırlığa ulaşan hindilerin canlı ya da temizlenmiş şekilde alınabildiğini de ekledi.
"KÖYDE ÜRETİM VAR, ÇALIŞAN KAZANIYOR"
İşletmede hindi dışında tavuk, ördek ve kaz gibi birçok farklı kanatlı türü de bulunuyor. Yerli kazların fiyatının 2 bin liradan başladığını söyleyen Şahan, Çorum kazı, Alman mas kazı ve mamut kaz gibi farklı ırkların da yetiştirildiğini ifade etti.
Gelecek planlarından da bahseden Şahan, bu yıl hindide yoğunlaştıklarını, önümüzdeki yıl ise kaz üretimini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. “Köyde üretim var, emek var. Çalışan kazanıyor” sözleriyle de kırsalda yaşamın avantajlarına dikkat çekti.