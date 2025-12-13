Yunanistan’ın SAFE kapsamındaki yatırım planı AB’den dönünce Atina’da kriz başladı. Milyarlarca euroluk fiyaskonun ardından istifa gündeme gelirken, Türkiye’nin dışlandığı yönündeki iddialar Brüksel tarafından yalanlandı.

Yunan basını, Avrupa Birliği’nin Savunma Bakanlığı tarafından SAFE kapsamında gönderilen 2,9 milyar euroluk yatırım planını reddetmesinin, Atina’da büyük bir krize yol açtığını yazdı. Haberlere göre, bu fiyaskonun ardından sorumluluk yüklenebilecek bir isim ve kurum arayışı başladı.

Oklar Yunan Savunma İnovasyon Merkezi’ne çevrildi Yunan medyasına göre bazı çevreler, yaşanan başarısızlığın faturasını Yunan Savunma İnovasyon Merkezi’ne (ELKAK) kesmeyi gündeme getirdi. Ancak haberlerde, ELKAK’ın SAFE yatırım planının hazırlanmasında hiçbir rolünün bulunmadığı açık şekilde ifade edildi.

Yunanistan’da SAFE fiyaskosu! Milyarlar gitti, istifa geldi, Türkiye iddiası boşa çıktı

ELKAK’TAN SÜRPRİZ İSTİFA SIZDI

SAFE fiyaskosunun ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Yunan basını, Savunma Bakanlığı tarafından henüz resmen duyurulmayan bir istifanın ortaya çıktığını yazdı.

Bilgilere göre, ELKAK Başkanı emekli Koramiral Panagiotis Lymberis istifasını sundu. Haberde, bazı çevrelerin bu krizi Lymberis üzerinden kapatmaya çalıştığına dair ifadeler yer aldı.

AB Komisyonu'nun Eylül 2025'te açıkladığı geçici tahsis bedelleri. İlk kredilerin 2026 başında dağıtılması bekleniyor.

SIZINTILAR BAŞLADI, ELKAK’IN İLGİSİ OLMADIĞI SÖYLENDİ

Haberlerde, gece saatlerinden itibaren konuyla ilgili sızıntıların başladığı, ancak bu bilgilerin ulaştığı kesimlerin “ELKAK’ın SAFE yatırım programıyla hiçbir ilgisi yoktu” şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

Yunan basınına göre SAFE planının vitrininde Genel Müdürlük yer alsa da, planın tamamı Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlandı ve SAGE’ye sunulmadan iki gün önce teslim edildi. GDAEE personelinin, planı son anda incelemek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

"GENELKURMAY NEDEN DOKUNULMAZ?"

Atina’daki tartışmalarda, sorumluluğun neden Genelkurmay Başkanlığı’na yönelmediği sorusu öne çıktı. Yunan basını, Genelkurmay’ın sürecin dışında tutulmasını sorguladı.

BRÜKSEL DEVREYE GİRDİ, TABLO DEĞİŞTİ

Atina’daki bu krizin gölgesinde, Brüksel’den gelen açıklama dengeleri değiştirdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Geçici Maslahatgüzarı Jürgis Vilcinskas, düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin SAFE’ten dışlandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

TÜRK ŞİRKETLERİ SAFE İÇİNDE YER ALIYOR

Vilcinskas’ın verdiği bilgilere göre, AB’de yerleşik Türk kuruluşları, belirli koşullar altında ortak tedarik faaliyetlerine tedarikçi olarak katılabiliyor. Türkiye’de yerleşik şirketler ise bazı projelerde %35’e kadar taşeron olarak görev alabiliyor.

Vilcinskas, bugün düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi: "Avrupa Birliği’nde yerleşik Türk kuruluşları bazı koşullar altında ortak tedarik faaliyetlerine tedarikçi olarak katılabiliyor. Türkiye’de yerleşik kuruluşlar da belirli koşullar altında bazı ortak tedarik faaliyetlerinde %35'e kadar taşeron olarak yer alabiliyor. Türk şirketleri ayrıca sözleşme değerinin %15’ine kadar bileşen tedarik edebiliyor. Bu nedenle, Türkiye’nin SAFE’ten dışlandığı yönündeki söylemin doğru olmadığını düşünüyorum."

SAFE KREDİLERİ 2026’DA DAĞITILACAK

AB Komisyonu’nun Eylül 2025’te açıkladığı geçici tahsis listesine göre, SAFE Programı kapsamındaki ilk kredi dağıtımlarının 2026 başında yapılması planlanıyor. Hangi AB ülkesinin ne kadar pay alacağı da bu çerçevede şekilleniyor.

AB KOMİSYONU SAFE PLANI İÇİN EK AÇIKLAMA İSTEDİ

Avrupa Komisyonu sözcüsü, SAFE kapsamında Yunanistan’ın sunduğu ulusal yatırım planı hakkında ek açıklama talep edildiğini açıklamıştı.

Komisyon, AB üyesi ülkelerden gelen 19 ulusal planın tamamını değerlendiriyor.

Avrupa basını Yunanistan’ın 29 Kasım’da 22 savunma tedarik programını içeren 2,8 milyar euroluk yatırım planını sunduğu, ancak bu tutarın kendisine ayrılan geçici tahsisatı aştığı aktarıldı.

AB Komisyonu’nun SAFE Görev Gücü tarafından 5 Aralık’ta gönderilen mektupla, Atina’dan geçici tahsisata uygun şekilde revize edilmiş bir plan sunmasının istendiği bilgisi paylaşıldı.

